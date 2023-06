Radom. Zwyrodnialcy wyrzucili szczeniaka przez okno

„Pisk, skowyt, krzyki cierpiącego malucha postawiły na nogi całe osiedle” – piszą pracownicy Fundacji dla Szczeniąt Judyta, którzy przyjechali po walczącego o życie psiaka. Skandaliczna sytuacja zdarzyła się w sobotę, 3 czerwca, wieczorem. W mieszkaniu na drugim piętrze przy ul. Marii Gajl w Radomiu trwała ostra alkoholowa libacja. Z relacji świadków wynika, że najpierw około 1 w nocy z okna wyleciała szafka. Nad ranem ludzi zaalarmował straszliwy pisk krzywdzonego zwierzęcia. - Mieszkańcy płakali, zdając nam relację – piszą członkowie psiej fundacji. Jak dowiadujemy się z postu zamieszczonego przez nich na Facebooku, w mieszkaniu znajdowało się w tym czasie 5 osób. - Zatrzymane zostały 4 osoby. Co z ostatnim uczestnikiem imprezy - nie wiadomo. Jedna z osób biorących w niej udział zgłosiła na Policję zawiadomienie w którym zeznała, że jest właścicielem psa. Do nas zgłosiła się kobieta, twierdząca, że zmaltretowany szczeniak należy do niej. Wczoraj miał jej uciec, a ona - po 3 godzinach poszukiwań - pojechała na wesele. Dziś zorientowała się, że jej "ukochany" pies został wyrzucony z okna – czytamy w opublikowanym poście.

Teraz o życie skatowanego czworonoga walczą lekarze. Rokowania są złe, nie wiadomo, czy uda mu się przeżyć. - Pijana opiekunka polewała go jeszcze wodą. Maluch już jedzie do szpitala, stan bardzo ciężki. Ludzie to ostatnie k**** - relacjonuje wściekła aktywistka.