Nastolatek w BMW wymusił pierwszeństwo? Zginął motocyklista

Młody kierowca BMW skręcił przed motocyklem

Do tragedii doszło w niedzielę, 30 sierpnia, w godzinach wieczornych. Wypadek wydarzył się na drodze wojewódzkiej nr 737 w miejscowości Augustów, położonej w gminie Pionki w powiecie radomskim. Służby zgłoszenie o zdarzeniu otrzymały około godz. 18.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca BMW poruszał się drogą wojewódzką nr 737 od strony Pionek. W pewnym momencie rozpoczął manewr skrętu w lewo, zamierzając wjechać na drogę prowadzącą w kierunku miejscowości Brzóza.

Jednocześnie z przeciwnego kierunku nadjeżdżał 41-letni motocyklista. Mężczyzna prowadził Kawasaki. Kiedy BMW przecinało przeciwny pas ruchu, doszło do zderzenia samochodu z jednośladem. Z kolei za kierownicą BMW siedział 19-letni chłopak.

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Motocyklista uderzył w drzewo

Po uderzeniu w BMW motocyklista został wyrzucony w powietrze i przeleciał nad samochodem. Następnie uderzył w rosnące przy drodze drzewo.

Obrażenia odniesione przez 41-letniego mężczyznę były bardzo poważne. Pomimo interwencji służb jego życia nie udało się uratować. Motocyklista zginął na miejscu wypadku.

Nie wiadomo, czy kierowca BMW albo inne osoby podróżujące samochodem odniosły obrażenia.

Policjanci i prokuratura zajmie się teraz zbadaniem dokładnego przebiegu wypadku. Odpowiedzieć trzeba przede wszystkim na pytanie czy kierowca BMW faktycznie wymusił pierwszeństwo i spowodował ten tragiczny wypadek.

Biegły spróbuje również określić prędkość obu pojazdów. Znaczenie będą miały ślady hamowania, uszkodzenia BMW i Kawasaki, położenie pojazdów po zderzeniu oraz miejsce, w którym znaleziono ciało 41-latka.