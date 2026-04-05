Rower spadł z dachu na trasie S7. Uszkodził 6 samochodów

Kamil Durajczyk
2026-04-05 18:45

Nietypowy incydent na ruchliwej trasie S7: rower spadł z dachu samochodu. Jednoślad uszkodził aż sześć pojazdów, stwarzając realne zagrożenie na drodze. Kierowca, który przewoził jednoślad został ukarany mandatem.

Rowerowy w bagażniku na dachu - zdj. ilustracyjne

Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER / EastNews/ Reporter

Rower uszkodził 6 pojazdów

W czwartek, 2 kwietnia na trasie S7 w powiecie szydłowieckim doszło do niecodziennego zdarzenia. Podczas jazdy z dachu Citroena spadł przewożony na nim rower. Jednoślad uderzył następnie w aż sześć jadących drogą pojazdów.

Jak poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, incydent miał miejsce pomiędzy węzłami Szydłowiec Północ a Szydłowiec Centrum w kierunku na Kielce. 

Nikomu nic się nie stało, bo wszyscy kierowcy poszkodowani przez rower zdołali zachować zimną krew w tej niecodziennej sytuacji i  wyhamowali swoje pojazdy na pasie awaryjnym. 

Na miejsce udali się policjanci z szydłowieckiej drogówki. Kierowca Citroena, którym okazał się 60-letni mieszkaniec Warszawy, został ukarany przez mundurowych mandatem za niewłaściwe zabezpieczenie bagażu.

