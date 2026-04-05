Rower spadł z dachu na trasie S7. Uszkodził 6 samochodów

Rower uszkodził 6 pojazdów
W czwartek, 2 kwietnia na trasie S7 w powiecie szydłowieckim doszło do niecodziennego zdarzenia. Podczas jazdy z dachu Citroena spadł przewożony na nim rower. Jednoślad uderzył następnie w aż sześć jadących drogą pojazdów.
Jak poinformowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu, incydent miał miejsce pomiędzy węzłami Szydłowiec Północ a Szydłowiec Centrum w kierunku na Kielce.
Nikomu nic się nie stało, bo wszyscy kierowcy poszkodowani przez rower zdołali zachować zimną krew w tej niecodziennej sytuacji i wyhamowali swoje pojazdy na pasie awaryjnym.
Na miejsce udali się policjanci z szydłowieckiej drogówki. Kierowca Citroena, którym okazał się 60-letni mieszkaniec Warszawy, został ukarany przez mundurowych mandatem za niewłaściwe zabezpieczenie bagażu.
