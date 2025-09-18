Wielki powrót do tradycji. Mieszkańcy Jedlni czekali na to aż 13 lat!

Jedlnia: Powrót do tradycji. Uroczysta msza i barwny korowód

Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy z barwnym korowodem wieńców dożynkowych, symbolizujących piękne tradycje i symbolikę plonów. Ogrody Plebańskie tętniły życiem. Na ludowej scenie występowali artyści, a na licznych stoiskach można było spróbować regionalnych specjałów.

Na gości czekała również Strefa instytucji i pokazów – swoje stoiska przygotowały m.in. ARiMR, ODR, Nadleśnictwa, a także Koła Gospodyń Wiejskich - “Dworzanki Suskowola”, które zachwycały domowymi smakołykami, m.in. miodem z Czarnej.

Młócenie cepami i koncerty gwiazd. Atrakcje na Dożynkach w Jedlni

Nie zabrakło również wystaw, rękodzieła oraz licznych atrakcji edukacyjnych i historycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy tradycyjnych prac wiejskich: młócenie zboża cepami, cięcie drewna piłą ręczną, wyrabianie masła w masielnicy – oczywiście z możliwością degustacji!

Całość zwieńczyły koncerty gwiazd, które rozgrzały publiczność mimo deszczu i kapryśnej pogody: na scenie wystąpił Kordian Cieślik, zespół Piękni i Młodzi z Magdaleną Narożną i lokalne zespoły ludowe. Wieczór zakończył niezapomniany koncert legendy polskiej muzyki, czyli zespołu Kombii.

