QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "C". Wskazujesz tylko państwo, gdzie leżą!

Rozwiązaliście nasze testy o miastach na literę "a" i "b"? Znakomicie, cieszymy się z tego bardzo i już przychodzimy do Was z następną literą alfabetu. Myślisz, że żadne miasto z mapy świata na literę "c" nie ma prawa Cię zaskoczyć? Sprawdźmy to!

i Autor: Shutterstock