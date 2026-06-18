QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "M". W jakim kraju się znajdują?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-06-18 4:00

Miłośnicy geografii, to Wasz dzień! Jak co czwartek, zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym cotygodniowym quizie. Tym razem zabieramy Was w fascynującą podróż po świecie miast, których nazwy rozpoczynają się na literę 'M'. Od malowniczych metropolii po mniej znane, ale równie intrygujące miejscowości – Wasze zadanie jest proste, ale niekoniecznie łatwe: wskażcie, w jakim kraju znajduje się każde z nich.

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę M. W jakim kraju się znajdują?
Autor: Shutterstock
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "M". W jakim kraju się znajdują?
Pytanie 1 z 15
Tradycyjnie najpierw Europa. Malmö:

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Quiz to interaktywna zabawa, w której stawia się przed graczami zagadki lub pytania. Celem jest wywnioskowanie właściwej odpowiedzi na podstawie dostępnych danych i posiadanej wiedzy. Kluczowe jest, by pytania nie miały prostych rozwiązań, co prowokuje do dyskusji, wspólnego rozważania opcji i eliminowania tych, które są błędne.

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