QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Miasta na literę "M". W jakim kraju się znajdują?

Miłośnicy geografii, to Wasz dzień! Jak co czwartek, zapraszamy do sprawdzenia swojej wiedzy w naszym cotygodniowym quizie. Tym razem zabieramy Was w fascynującą podróż po świecie miast, których nazwy rozpoczynają się na literę 'M'. Od malowniczych metropolii po mniej znane, ale równie intrygujące miejscowości – Wasze zadanie jest proste, ale niekoniecznie łatwe: wskażcie, w jakim kraju znajduje się każde z nich.

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