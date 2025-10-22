QUIZ. Nagrody Darwina, czyli najabsurdalniejsze śmierci w historii. Czy to się mogło wydarzyć?

pmar 9:12

Nagrody Darwina to przyznawane co roku (w wyniku głosowania w internecie) "nagrody", za wyjątkową głupotę, której efektem była śmierć kandydata (lub ewentualnie pozbawienie się zdolności płodzenia potomstwa). Przyznawane są od 1994 roku. Jak argumentowali twórcy, chcą oni upamiętnić osoby, "które przyczyniły się do przetrwania naszego gatunku w długiej skali czasowej, eliminując swoje geny z puli genów ludzkości w nadzwyczaj idiotyczny sposób”. W naszym piątkowym teście przypomnimy niektórych z laureatów. Twoim zadaniem jest ocenić, które ze wskazanych miały naprawdę miejsce, a które sobie wymyśliliśmy. Choć macie 50 proc. szans na poprawną odpowiedź, o komplet punktów może być bardzo ciężko!

i Autor: SE