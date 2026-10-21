QUIZ. To byli prawdziwi królowie PRL-u. Co wiesz o I sekretarzach PZPR?

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-10-21 5:31

Kto kierował Polską Ludową i podejmował najważniejsze decyzje w państwie? I sekretarze KC PZPR przez dekady odgrywali kluczową rolę w historii Polski. Sprawdź swoją wiedzę o najważniejszych postaciach PRL, ich rządach i wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii kraju. Czy pamiętasz ich wszystkich?

I sekretarze KC PZPR. Sprawdź w naszym quizie, ile o nich wiesz
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe (4) & Adam Jagielak/Super Express & Shutterstock/ Narodowe Archiwum Cyfrowe
To byli prawdziwi królowie PRL-u. Co wiesz o I sekretarzach PZPR?
Pytanie 1 z 10
Który z tych polityków nigdy NIE był I sekretarzem KC PZPR?

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Quiz to forma interaktywnej zabawy lub sprawdzianu wiedzy, polegająca na odpowiadaniu na pytania z różnych dziedzin. Pozwala sprawdzić swoją wiedzę, odkrywać ciekawostki i uczyć się poprzez zabawę. To świetny sposób na połączenie rozrywki z rozwijaniem swoich zainteresowań.

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