QUIZ. To byli prawdziwi królowie PRL-u. Co wiesz o I sekretarzach PZPR?

Kto kierował Polską Ludową i podejmował najważniejsze decyzje w państwie? I sekretarze KC PZPR przez dekady odgrywali kluczową rolę w historii Polski. Sprawdź swoją wiedzę o najważniejszych postaciach PRL, ich rządach i wydarzeniach, które na trwałe zapisały się w historii kraju. Czy pamiętasz ich wszystkich?

Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe (4) & Adam Jagielak/Super Express & Shutterstock/ Narodowe Archiwum Cyfrowe