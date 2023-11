1 listopada to wyjątkowy dzień w którym czcimy zmarłych. Warto wesprzeć kwesty na cmentarzach

1 listopada wprowadzono w Rzymie najprawdopodobniej pod wpływem dawnego zwyczaju, występującego u Anglosasów i Franków. Liczne bowiem świadectwa z IX wieku przekazują, że w Anglii i państwie Franków obchodzono 1 listopada uroczystość zwaną sollemnitas sanctissima. W związku z tym uważa się, że Wszystkich Świętych ma genezę przedchrześcijańską. Germanie oraz Celtowie organizowali jesienią uroczystości ku czci zmarłych zwane Samhain. Niektórzy uczeni wiążą Wszystkich Świętych z obrzędowością celtycką, ponieważ rok kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się w listopadzie W roku 835 papież Grzegorz IV zwrócił się do cesarza Ludwika Pobożnego, aby ten wprowadził obowiązkowe obchody uroczystości sollemnitas sanctissima 1 listopada w całym cesarstwie.

W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną uroczystość Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele. Wprowadził też wigilię tego święta. W roku 1475 papież Sykstus IV ustanowił w dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich wiernych uroczystość i dołączył do niej oktawę obchodów. Wigilia i oktawa zostały zniesione w roku 1955 przez papieża Piusa XII.

W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia (Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze (dzień Zaduszny, zwany też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan, to dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych). Cmentarze tego dnia są najpiękniejsze w roku. Najbardziej kolorowe i ukwiecone. To też czas, kiedy groby odwiedza się masowo, by uczcić pamięć zmarłych, nie tylko tych z najbliższych rodzin, ale i bohaterów zarówno tych narodowych jak i lokalnych, oraz żołnierzy. Na wielu cmentarzach ustawione są świeczki, które każdy może zapalić, by oddać hołd zasłużonym obywatelom. W większości miejscowości są też zbiorowe mogiły żołnierzy, groby dzieci utraconych, zmarłych na różne choroby tamtych czasów, oraz groby zaniedbane, gdzie warto chociaż tego jednego dnia zapalić świeczkę.

Na wielu nekropoliach Podkarpacia odbywają sie kwesty na rzecz odrestaurowania historycznych nagrobków. To również inicjatywa, którą zawsze wspierają mieszkańcy i dzięki nim groby zwłaszcza na starszych cmentarzach zyskują nowe życie.