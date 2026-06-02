12-latek przyszedł do szkoły z siekierą! Próbował sforsować drzwi. Groza wśród uczniów

W Szkole Podstawowej w Chałupkach doszło do dramatycznych chwil, gdy uczeń próbował dostać się na teren placówki z niebezpiecznym narzędziem.

12-letni uczeń, uzbrojony w siekierę, uszkodził drzwi wejściowe, ale na szczęście nie zdołał dostać się do wnętrza budynku.

Na miejscu pojawił się ojciec chłopca.

O sprawie poinformował portal Nowiny24, który został zaalarmowany przez czytelnika. Donosił on, że po Szkole Podstawowej w Chałupkach miał biegać uczeń z siekierą, a przerażone dzieci zamknęły się w klasach. Ostatecznie okazało się, że 12-latek uszkodził drzwi, ale nie dostał się do szkoły. Jeden z nauczycieli zaalarmował służby.

Zgłoszenie dotyczyło uszkodzenia drzwi wejściowych do szkoły. Miał tego dokonać 12-letni uczeń z tej podstawówki - poinformowała w rozmowie z Nowinami asp. sztab. Justyna Urban z KPP Przeworsk.

Policjantka podkreśliła w rozmowie z Nowinami, że 12-latek nie dostał się na teren placówki a także, że nikomu nic się nie stało.

Jak udało się nieoficjalnie ustalić dziennikarzom Nowin, zanim policjanci dotarli do szkoły, na miejscu znalazł się tata 12-latka, który miał powstrzymać syna przed wejściem z siekierą do wnętrza szkoły.