Zabił teściową, a opis tego, co zrobił Józef B. wywołuje dreszcze. Krystyna zginęła po awanturze

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał wyrok 14 lat więzienia dla Józefa B., który zabił swoją teściową Krystynę.

Tragedia rozegrała się 17 czerwca 2023 roku w Moszczanicy, gdy Józef B. zaatakował teściową po awanturze.

Krystyna zginęła wskutek licznych obrażeń, w tym ran kłutych, obrażeń głowy, które doprowadziły do wewnętrznych krwotoków.

Przypomnijmy, tragedia rozegrała się 17 czerwca 2023 roku w Moszczanicy. Krystyna mieszkała w jednym domu z córką i zięciem - seniorka na parterze, a małżeństwo na piętrze. Sąsiedzi twierdzą, że rodzina była skonfliktowana i często dochodziło tam do kłótni. Józef B. z żoną wyprowadzili się nawet z domu Krystyny do Rzeszowa. Dzień przed tragedią Józef B. wrócił jednak do gospodarstwa i został tam na noc. Nazajutrz między nim a teściową wybuchła awantura.

Jej finał jest straszny. Józef B. zaatakował seniorkę nożem. Kobieta nie przeżyła ataku. Miała obrażenia głowy, klatki piersiowej, brzucha, ślady obronne na rękach. Na skutek m.in. tych obrażeń u kobiety doszło do krwotoków wewnętrznych, które doprowadziły do jej zgonu

Sprawa Józefa B. znów trafiła do sądu

4 lutego 2025 roku zapadł nieprawomocny wyrok dla Józefa B.

- Sąd uznał go za winnego popełnionego czynu i wymierzył oskarżonemu karę 14 lat pozbawienia wolności - mówiła wtedy rzecznika prasowa Sądu Okręgowego w Przemyślu sędzia Małgorzata Raizer.

W czwartek, 28 maja Sąd Apelacyjny w Rzeszowie utrzymał w mocy zaskarżony wyrok.