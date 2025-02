Dramat

Józef B. zabił teściową. Awantura zakończona śmiercią Krystyny

W Sądzie Okręgowym w Przemyślu zapadł wyrok w sprawie Józefa B. (54 l.) z Moszczanicy, któremu śledczy zarzucali zabójstwo swojej teściowej. Do tragedii doszło w czasie rodzinnej sprzeczki, a Krystyna G. zginęła od ciosów nożem. Członkowie rodziny już wcześniej byli ze sobą skonfliktowani. Józef B. nie przyznawał się do zarzucanego mu czynu. Sąd potraktował go łagodnie.