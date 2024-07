Rodzinna tragedia

Przerażający finał kłótni zięcia z teściową. Krystyna G. nie żyje

at 17:20

Prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego w Przemyślu akt oskarżenia przeciwko Józefowi B. Śledczy zarzucają mężczyźnie zabójstwo swojej teściowej. Do tragedii doszło w czasie rodzinnej sprzeczki, a Krystyna G. zginęła od ciosów nożem. Członkowie rodziny już wcześniej byli ze sobą skonfliktowani. Józef B. nie przyznaje się do zarzucanego mu czynu.