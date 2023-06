Zabójstwo na Podkarpaciu. Policja zatrzymała jedną osobę

Pijany uciekając BMW przed policją, zabił rowerzystę. Tomasz N. trafił do aresztu

Matka nie wiedziała, co się dzieje. Policjanci wynieśli z mieszkania jej małe córeczki

Moszczanica. Zabójstwo starszej kobiety. Policja zatrzymała jedną osobę

To był tragiczny weekend w małej miejscowości Moszczanica. To licząca około pół tysiąca mieszkańców wieś w powiecie lubaczowskim na Podkarpaciu. Jak informuje PAP, w sobotę (17 czerwca) rano doszło tam do zabójstwa starszej kobiety. – W sprawie została zatrzymana jedna osoba – podała mł. asp. Anna Hanus-Witko, p.o. oficera prasowego policji w Lubaczowie. Policjantka dodała, że zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie. Hanus-Witko zaznaczyła, że na obecną chwilę nie może udzielić więcej informacji.

Sonda Czy dożywocie to odpowiednia kara za zabójstwo? tak, to odpowiednia kara nie, nawet zabójcy powinni mieć prawo do wyjścia z więzienia nie, zabójcy powinni być karani śmiercią