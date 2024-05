Marta Kaczyńska pokazała wnętrze swojej kuchni. Tam panuje klasyka! UNIKATOWE ZDJĘCIA

Porażające ustalenia ws. Tomasza Lisa! Okropne, co wyszło na jaw

Marta Kaczyńska mieszka bardzo elegancko i z klasą. Prawniczka ma bardzo doby gust, co śmiało można stwierdzić patrząc na publikowane przez nią w sieci zdjęcia, na których pokazuje trójmiejskie mieszkanie. Od razu widać, że jej mieszkanie ma w sobie wyjątkowy klimat. Mieszkanie Kaczyńskiej mieści się w starej kamienicy, a to już dodaje mu uroku. Aby wystrój współgrał z całą bryłą budynku, prawniczka urządziła je nie nowocześnie, ale raczej w klasycznym stylu, klasycznej elegancji. To zdecydowanie mieszkanie z czarem dawnych lat. Charakterystyczne są duże okna, kiedyś często właśnie takie wstawiano, dziś jest zupełnie inaczej. Na styl dawnych lat wskazują też duże, masywne drzwi w mieszkaniu. Porządnie wykonane miały starczyć na lata. Dzięki dużym oknom w mieszkaniu Kaczyńskiej jest jasno, słonecznie.

Jeśli chodzi o kolorystykę, to głównie rządzą tu stonowane kolory: biel szarość, biel w połączeniu z czernią - takie rozwiązanie zostało zastosowane w kuchni. Właśnie ostatnio wrzucając do sieci zdjęcie pieska, Kaczyńska pokazała nieco swojej kuhcni. Widać, że ma tam biały stolik o ciekawym wyglądzie, a także rośliny dodające wnętrzu charakteru. Kuchnia Marty Kaczyńskiegj to absolutna klasyka i ponadczasowość, która zawsze się sprawdza! Zobaczcie sami niżej.

i Autor: Screen Instagram Marta Kaczyńska