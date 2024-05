Tak naprawdę wygląda największa skandalistka tegorocznej Eurowizji. Bambi Thug bez charakteryzacji

Babmbie Thug wydaje się artystką pełną sprzeczności. Mroczny sceniczny wizerunek, jaki zaprezentowała na Eurowizji, z jednej strony budził ogromne kontrowersje, z drugiej zaś ciekawość. Reprezentantka Irlandii znalazła się w ścisłym finale konkursu i ostatecznie zajęła bardzo wysoką 6. pozycję. Mówiło się o niej i pisało bardzo dużo. Również polskie gwiazdy nie potrafiły przejść obojętnie obok tego występu. Jej pomysł na Eurowizję krytykowała Edyta Górniak, a nawet Doda, która też przecież czasami lubi szokować publikę. Uznała jednak, że to, co zrobiła Bambi, było przesadą. - No słuchajcie, Eurowizja zaczyna mnie coraz bardziej zaskakiwać. Pentagramy k*** jakieś satanistyczne akcje. No ja nie wiem... bez przesady - komentowała na Instagramie.

Bambi Tgug i jej "Doomsday blue". O czym jest ta piosenka

Bambi Thug na Eurowizji zaprezentowała piosenkę "Doomsday Blue", co można przetłumaczyć dosłownie jako "błękit zagłady". Jednak angielskim słowem "blue" określa się również depresyjny czy melancholijny nastrój. I takie właśnie były słowa zaprezentowanego utworu... przepełnione smutkiem, rezygnacją, wewnętrznym konfliktem. Mówiły o niezrozumieniu, odrzuceniu i desperacji. Mroczny występ i depresyjny tekst piosenki kontrastowały z hasłem, które Bambi wykrzyczała pod koniec występu "Miłość zatryumfuje nad nienawiścią". Na kadrach z greenroomu dało się również zauważyć, że Irlandka jest bardzo empatyczną osobą, która mocno przeżywała i sukcesy, i porażki pozostałych uczestników. To ona pocieszała zapłakana Lunę, kiedy okazało się, że Polka nie zakwalifikowała się do finału. Jeśli jesteście ciekawi, jak naprawdę wygląda Bambie Thug, zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie tam kilka zdjęć Irlandki bez nadmiaru makijażu, na niektórych (np. na foto nr 9) wygląda niemal jak dziewczyna z sąsiedztwa.

Zobacz w galerii zdjęcia Bambie Thug bez charakteryzacji