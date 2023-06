Matka nie wiedziała, co się dzieje. Policjanci wynieśli z mieszkania jej małe córeczki

Do zdarzenia doszło w czwartek (16 czerwca 2023) po godz. 21.00. Z okien jednego z mieszkań na ul. Franciszkańskiej w Jaśle wydobywał się czarny dym! Na miejscu jako pierwsi pojawili się mundurowi z Referatu Patrolowo - Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle. Od razu zauważyli dym i udali się do mieszkania, z którego się wydobywał. Zapukali do drzwi, jednak były zamknięte i nikt nie otwierał. Okazało się, że w mieszkaniu może przebywać matka wraz z dwójką dzieci. Funkcjonariusze postanowili siłowo wejść do mieszkania.

- Wyważyli drzwi i zobaczyli, że pomieszczenia w środku są już bardzo zadymione. W przedpokoju zauważyli kobietę, która była zdezorientowana i nie zdawała sobie sprawy z okoliczności w jakich się znajduje. Funkcjonariusze natychmiast wyprowadzili 32-latkę na zewnątrz, wrócili do środka i sprawdzili, czy ktoś jest jeszcze w mieszkaniu - informuje KPP Jasło.

W jednym z pokoi policjanci zauważyli dwie śpiące dziewczynki w wieku 3 i 5 lat. Policjanci wynieśli je na rękach z zadymionego mieszkania. Następnie ponownie wrócili i upewnili się, że zdołali wyprowadzić wszystkich mieszkańców.

Na miejsce przybyło pogotowie ratunkowe oraz straż pożarna. 32-latka została zabrana do jasielskiego szpitala. Dziewczynki całe i zdrowe przekazano pod opiekę ojcu, który przyjechał na miejsce.

- Z dotychczasowych wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do zadymienia mogło dojść poprzez zalanie wodą gorącego oleju, który znajdował się w garnku. Policjanci wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - podaje policja.

