Ciało 45-latki znaleziono w domu. Piotr G. przyznał się do zbrodni. Prokuratura właśnie to ujawniła

Agnieszka Przystaś
2026-06-02 9:38

W jednym z domów w gminie Iwierzyce znaleziono ciało 45-letniej kobiety. Po wstępnych oględzinach śledczy ustalili, że do zgonu kobiety doszło  na skutek działania osób trzecich.  O zbrodnię zabójstwa podejrzany jest 45-letni Piotr G.

Autor: Grzegorz Kluczyński

Do zdarzenia doszło w czwartek 28 maja. W jednym z domów na terenie gminy Iwierzyce znaleziono zwłoki kobiety. Na miejscu zdarzenia przeprowadzono oględziny pod nadzorem prokuratora z udziałem biegłego z zakresu patomorfologii.  Śledczy ustalili, że do śmierci kobiety najprawdopodobniej doszło w wyniku udziału osób trzecich.

U kobiety stwierdzono między innymi rozległe obrażenia w obrębie twarzoczaszki, obustronne złamanie żuchwy oraz liczne złamania żeber. Według wstępnej opinii biegłego przyczyną zgonu był uraz wielonarządowy skutkujący niewydolnością oddechową i zatrzymaniem krążenia. Charakter oraz rozległość obrażeń wskazują, że zostały one spowodowane działaniem narzędzia tępego i twardego o stosunkowo dużej powierzchni – informuje Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Zabójstwo 45-latki. Piotr G. głównym podejrzanym

Ustalono, że kobieta mieszkała z Piotrem G. (45 l.), a zgromadzony materiał dowodowy i zeznania świadków pozwoliły na przedstawienie mężczyźnie zarzutu zabójstwa!

Podejrzany został przesłuchany i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył również wyjaśnienia dotyczące okoliczności zdarzenia. Ich treść podlega obecnie szczegółowej weryfikacji w konfrontacji z pozostałym materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie – mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. 

W piątek, 29 maja  odbyła się wizja lokalna, podczas której odtworzono przebieg zdarzenia według relacji Piotra G.  Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Ropczycach zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 

Mężczyzna miał być wcześniej  wielokrotnie karany, w tym za przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą oraz niealimentacji.  Grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy, niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie udziela dalszych informacji o sprawie.

ZABÓJSTWO