24-letnia Klaudia zginęła z rąk szaleńca z Wenezueli. Ważna decyzja w sprawie zabójstwa w Parku Glazja

Noc grozy w Parku Glazja

Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca 2025 r. w Parku Glazja na Jakubskim Przedmieściu. Według ustaleń śledczych Yomeykert R.-S. zaatakował wracającą z pracy Klaudię, zadając jej liczne ciosy nożem w głowę, szyję i klatkę piersiową. Miał również próbować ją zgwałcić. Kobieta przez dwa tygodnie walczyła o życie w szpitalu – zmarła 27 czerwca.

Napastnika spłoszył przypadkowy świadek, pan Błażej, który usłyszał wołanie o pomoc i pobiegł na miejsce. To dzięki jego reakcji policja szybko zatrzymała sprawcę. Bohater ma zostać uhonorowany Krzyżem Zasługi za Dzielność – procedurę wszczęła Kancelaria Prezydenta RP.

Śledztwo pełne niewiadomych

Wenezuelczyk od początku odmawiał składania wyjaśnień i nie przyznawał się do winy. Nie kontaktował się też z rodziną – jak ustalili dziennikarze, nikt z bliskich nie wystąpił nawet o widzenie. Jedyną osobą, z którą rozmawia, jest jego adwokat z urzędu, znający język hiszpański.

Śledztwo było wielokrotnie przedłużane z powodu problemów z oceną poczytalności podejrzanego. Początkowe opinie biegłych były niejednoznaczne, dlatego skierowano go na obserwację psychiatryczną w zamkniętym zakładzie. Ostatecznie biegli uznali, że był poczytalny w chwili czynu i może odpowiadać przed sądem.

Akt oskarżenia i grożąca kara

Prokuratura Okręgowa w Toruniu skierowała do sądu akt oskarżenia. Yomeykert R.-S. odpowie m.in. za:

zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem,

usiłowanie gwałtu,

grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze.

Za te czyny grozi mu dożywotnie pozbawienie wolności.

Toruń pamięta

Mieszkańcy Torunia od miesięcy palą znicze w miejscu tragedii. W mieście odbył się Marsz Milczenia ku pamięci Klaudii, doktorantki UMK, która wracała z pracy, gdy została zaatakowana. Społeczność wciąż domaga się sprawiedliwości i obserwuje każdy etap postępowania.

Symboliczna data procesu

Proces rozpocznie się 11 czerwca 2026 r. – dokładnie rok po dramatycznych wydarzeniach. To data, która ma ogromny ciężar symboliczny zarówno dla rodziny ofiary, jak i dla mieszkańców Torunia, którzy wciąż żyją tą sprawą.

