18-latek może trafić do więzienia na 10 lat. Próbował przekupić policjantów

Policjanci ruchu drogowego, patrolując teren powiatu brzozowskiego, zwrócili uwagę na kierowcę audi, którego sposób jazdy wzbudził ich podejrzenia. Postanowili zatrzymać pojazd do kontroli i sprawdzić trzeźwość kierowcy. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali kierującemu sygnał do zatrzymania się, ten jednak zignorował ich polecenia i zamiast się zatrzymać, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

- Policjanci natychmiast powiadomili dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, który do działań skierował dodatkowe patrole, a sami ruszyli za audi. Kierujący uciekał przez miejscowość Przysietnica, próbując zgubić funkcjonariuszy, wjeżdżał w boczne, mniej uczęszczane drogi. Ostatecznie, wjechał w trudno dostępny teren i jego pojazd nie był już w stanie kontynuować ucieczki - relacjonował Tomasz Hałka, rzecznik prasowy KPP w Brzozowie.

Policjantom udało się szybko zatrzymać nieodpowiedzialnego kierującego. Okazał się nim 18-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego. W audi znajdował się także jego brat. - Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach wyszło na jaw, że młody mężczyzna nie posiada żadnych uprawnień do kierowania pojazdami i to właśnie obawa przed konsekwencjami miała być powodem jego ucieczki. Co więcej, policjanci ustalili, że nie była to jego pierwsza próba uniknięcia kontroli drogowej. Podczas wykonywanych czynności, 18-latek, w zamian za jego „łagodne potraktowanie”, chciał im wręczyć 10 tysięcy złotych - dodał rzecznik prasowy brzozowskiej policji.

Reakcja funkcjonariuszy była natychmiastowa! 18-latek został zatrzymany. Usłyszał prokuratorskie zarzuty dotyczące prowadzenia pojazdu bez wymaganych uprawnień oraz niezatrzymania się do kontroli, a także o próbę wręczenia korzyści majątkowej. Za popełnione przestępstwa grozi 18-latkowi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu prowadzenia pojazdów.