21-latek zginął w strasznym wypadku. Rozbił auto o słup i ogrodzenie

Do tragicznego wypadku doszło w Tuszymie (gmina Przecław) dzisiaj przed godziną 5 rano.

W wyniku zdarzenia zginął 21-letni kierowca samochodu marki Renault, mieszkaniec powiatu mieleckiego.

Mężczyzna najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem na drodze relacji Dębica-Mielec, zjechał z drogi i uderzył w słup oraz ogrodzenie.

Tragiczny wypadek w Tuszymie. Młody kierowca zginął w rozbitym renault

Dramatyczne doniesienia napłynęły w sobotę, 29 listopada tuż przed godziną 5 rano. To właśnie wtedy dyżurny mieleckiej policji otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym w Tuszymie w gminie Przecław. Na miejsce natychmiast skierowano patrol ruchu drogowego oraz pozostałe służby ratunkowe. Widok, jaki zastali, był przerażający. Rozbity samochód marki Renault znajdował się poza pasem jezdni, a wokół wraku leżały szczątki pojazdu, ogrodzenia i uszkodzonego słupa linii napowietrznej. Tragiczny wypadek zakończył młode życie.

Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, kierujący renault 21-letni mieszkaniec powiatu mieleckiego jechał drogą w kierunku Mielca. Z przyczyn, które są obecnie przedmiotem śledztwa, najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem. Auto zjechało z drogi, a następnie z ogromnym impetem uderzyło w przydrożną infrastrukturę. W wyniku odniesionych w zdarzeniu obrażeń, 21-latek zginął na miejscu.

Śledczy badają przyczyny tragedii w Tuszymie

Na miejscu wypadku przez wiele godzin pracowali funkcjonariusze policji pod nadzorem prokuratora. Grupa dochodzeniowo-śledcza przeprowadziła szczegółowe oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyła wszelkie możliwe ślady i sporządziła dokumentację fotograficzną. Wszystkie te czynności mają na celu precyzyjne odtworzenie przebiegu dramatu i ustalenie, co było bezpośrednią przyczyną utraty panowania nad pojazdem przez młodego kierowcę.

Kluczowe mogą okazać się wyniki sekcji zwłok 21-latka oraz opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który oceni stan techniczny pojazdu i spróbuje określić prędkość, z jaką poruszało się renault tuż przed tragedią.

Katastrofa śmigłowca pod Rzeszowem. Nie żyją 2 osoby!

Zaszlachtował maczetą w Łodzi, wpadł w Małopolsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.