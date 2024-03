53-latek znęcał się nad żoną i córeczką. Zgotował im piekło na ziemi

Tragedia na Podkarpaciu. 11-letni Pawełek zginął potrącony przez emerytkę. Niewiarygodne, co jej grozi

W gminie Mielec (woj. podkarpackie) udało się powstrzymać kolejnego sprawcę przemocy domowej. 53-letni mieszkaniec znęcał się nad 51-letnią żoną i 15-letnią córeczką. Nie ograniczał się tylko do przemocy psychicznej - nie wahał się uderzyć tych samych kobiet, które przysięgał chronić.

- W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że 53-latek od dłuższego czasu znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i córką - przekazała mielecka policja.

Damski bokser został zatrzymany i już usłyszał zarzut. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji, zakazu zbliżania się oraz kontaktowania z zoną i córką. To jednak nie wszystko! Sprawca przemocy domowej nie wróci do domu. Musi wyprowadzić się z zajmowanego przez rodzinę lokalu. Grozi mu 5 lat więzienia.

Pomoc dla ofiar przemocy domowej

Policja apeluje: "Na zjawisko przemocy domowej nie można pozostawać obojętnym. Ważne jest, aby osoby dotknięte tą tragedią nie wstydziły się mówić o swoich problemach. Przemoc w rodzinie nie jest sprawą prywatną, jest przestępstwem. Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem, nie wahaj się powiadomić o tym Policji. W trosce o zdrowie i życie Twoje i Twoich bliskich, nie pozwalaj, by sprawca pozostał bezkarny.".

Gdzie ofiary przemocy domowej mogą szukać pomocy? Jeżeli z jakichś powodów nie chcesz dzwonić na policję, możesz skontaktować się z „Niebieską Linią” pod numerem 800 120 002 – konsultanci pomogą ci, powiedzą ci, co najlepiej zrobić w twojej sytuacji.

Niebieska linia jest bezpłatna i czynna całą dobę.

Pamiętaj, Niebieska Linia to nie jest numer alarmowy! Jeżeli czyjeś zdrowie lub życie jest bezpośrednio zagrożone – ​dzwoń pod numer 112 lub 997.

Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,

zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,

rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują cię o dalszych krokach.

W jakich ośrodkach uzyskasz pomoc:

Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia,

Ośrodku Interwencji Kryzysowej,

podmiotach, które pomagają ofiarom przestępstw w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W województwie podkarpackim ofiary przemocy domowej uzyskają pomoc również w:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Korytniki – ofiarom przemocy zalewania pomoc socjalną, medyczną, prawną i psychologiczną.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, Przemyśl – pomagamy w znalezieniu bezpiecznego schronienia. Oferuje też darmową pomoc prawną i psychologiczną.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lubaczów – przyjmuje zgłoszenia od wszystkich osób doświadczających przemocy w domu i potrzebujących pomocy, interwencji czy schronienia.