12-letnia Anastazja nie widzi na jedno oko! Kyrylo H. oskarżony o próbę zabójstwa

Prokurator Krzysztof Ciechanowski, Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie szeroko przedstawił sytuację młodego Ukraińca, który bez powodu rzucił się z nożem na dziewczynkę w Rzeszowie. Sprawa była bardzo długo badana przez śledczych.

12 lutego 2025 roku Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Rzeszowie akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Kyrylo H., którego oskarżono o to, że 13 listopada 2023 roku w Rzeszowie, działając w zamiarze bezpośrednim zabójstwa 12-letniej Anastasii T., co najmniej czterokrotnie ugodził pokrzywdzoną nożem w okolice głowy i szyi, co spowodowało u Anastasii T. wystąpienie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałej ślepoty oka lewego, stanowiącej ciężką chorobę nieuleczalną lub długotrwałą, lecz zamierzonego celu nie osiągnął, wskutek postawy pokrzywdzonej i udzielonej jej niezwłocznie pomocy.

16-letni Ukrainiec podejrzany o napaść z nożem na 12-latkę przed Sądem

- W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że do zdarzenia doszło 13 listopada 2023 roku około godz. 17, przy ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, kiedy dziewczynka szła sama na zakupy do pobliskiego sklepu, nagle oskarżony zaszedł ją od tyłu, a następnie zadał jej co najmniej cztery ciosy nożem w okolice szyi oraz głowy. Dziewczynka przytomna, zdołała zadzwonić do swojej matki, która po chwili zjawiła się na miejscu zdarzenia i zadzwoniła na numer alarmowy. Pokrzywdzona małoletnia została przewieziona do szpitala w Rzeszowie. Na skutek podjętych czynności przez funkcjonariuszy policji, następnego dnia, tj. 14 listopada 2023 roku, oskarżony Kyrylo H. został zatrzymany - poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski.

Kyrylo H. był kilkukrotnie przesłuchany w charakterze podejrzanego

Początkowo zapytany czy przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów oświadczył, iż nie chce odpowiedzieć na to pytanie. Kolejno przesłuchany przyznał się do postawionych zarzutów i złożył krótkie wyjaśnienia. Dalej przesłuchany jeszcze dwukrotnie, po uzupełnieniu dotychczasowego ogłoszonego mu zarzutu, ponownie odmówił złożenia podpisów pod postanowieniem o zmianie zarzutów bez podawania przyczyny i oświadczył, że nie wie czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego czynu.

- Z uwagi na charakter zarzucanego oskarżonemu czynu, a tym samym wątpliwości, co do stanu jego poczytalności w chwili popełnienia przestępstwa, ww. poddany został badaniom sądowo – psychiatrycznym - poinformował Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

- Na podstawie jednorazowego badania sądowo – psychiatrycznego biegli przyjęli, iż opiniowany Kyrylo H. w chwili popełnienia zarzucanego czynu mógł w pełni rozpoznać jego znaczenie oraz pokierować własnym postępowaniem. Dodatkowo biegli wskazali, iż w przypadku Kyrylo H. zachodzi bardzo wysokie prawdopodobieństwo, wręcz graniczące z pewnością, iż ponownie dokona on czynu zabronionego, także takiego, którego tyczy się obecne postępowanie - dodał Ciechanowski.

Prokurator zobrazował również zachowanie młodego Ukraińca w Ośrodku Wychowawczym. W opisanym komunikacie zaznaczał: "Należy przypomnieć, iż Kyrylo H. został umieszczony w schronisku dla nieletnich gdyż miał 16 lat. Na początku 2025 roku ukończył 18 lat. Jednak w tym czasie poziom jego agresji uzewnętrznionej w popełnionym przestępstwie nie wyhamował. Przeciwnie, materiał dowodowy zgromadzony w sprawie wskazał, że nieletni podejrzany bywał agresywny werbalnie i czynnie, nieumiejętnie radził sobie z frustracją, miewał napady złości i tracił kontrolę nad swoim zachowaniem. Pobyt w schronisku dla nieletnich nie spowodował, że Kyrylo H. podjął realną pracę nad swoją postawą. W swoich zachowaniach nadal pozostał wulgarny, impulsywny, agresywny i nieobliczalny. Dyrektor Schroniska dla Nieletnich pięciokrotnie podjął decyzję o zastosowaniu środka dyscyplinarnego w postaci zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie o niewłaściwym zachowaniu nieletniego" - czytamy.

Prokurator potwierdził również, że przedstawione okoliczności niewątpliwie potwierdzają potrzebę dalszego izolowania Kyrylo H. w okresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania oraz wskazują, że dalsze stosowanie środka tymczasowego przewidzianego przepisami ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich jest w tym zakresie dalece niewystarczające.

- Wobec powyższego postanowieniem z 30 grudnia 2024 roku Sąd Apelacyjny II Wydział Karny w Rzeszowie, przychylił się do wniosku Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie i uchylił wobec podejrzanego Kyrylo H. środek tymczasowy w postaci pobytu w schronisku dla nieletnich i zastosował wobec ww. podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do 3 kwietnia 2025 roku - podsumował Krzysztof Ciechanowski.

Kyrylo H. nie był dotychczas karany, a za zarzucane przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat.