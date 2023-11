Atak na 12-latkę w Rzeszowie. Kyrylo H. zeznawał w sądzie, a matka odmawiała różaniec

Atak na 12-letnią Anastazję w Rzeszowie. Zatrzymano 16-latka, trafi do schroniska

16-latkowie dotkliwie pobili mężczyznę. Zwrócił im uwagę, że skwer to nie toaleta

Bombki Pani Ewy z Krosna to prawdziwe działa sztuki. Nie kupisz takich w sklepie

W czwartek (16 listopada 2023) przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie odbyło się posiedzenie w sprawie 16-letniego Kyrylo H., który miał zaatakować 12-letnią Anastazję na ul. Mikołajczyka Rzeszowie.

Prokurator wnosił o umieszczenie małoletniego w ośrodku dla nieletnich oraz przekazanie sprawy prokuraturze, by 16-latek mógł być sądzony jako osoba dorosła. Kyrylo H. podczas posiedzenia przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia, jednak ich treść nie została ujawniona, nieznane są też motywy ataku na 12-latkę.

Jak poinformował prezes Sądu Rejonowego w Rzeszowie Tomasz Berezowski, Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu 16-latka w ośrodku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. O wyborze ośrodka zadecyduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Ma na to 72 godziny.

Nie wiadomo jednak, czy 16-latek będzie sądzony jako osoba dorosła - decyzja zostanie podjęta po opinii biegłych. Zostaną oni powołani przez po decyzji, w jakim ośrodku zostanie umieszczony Kyrylo H.

Podczas czwartkowego posiedzenia obecna była matka 16-latka, Oksana H. Kobieta tuż przed wejściem na salę odmawiała różaniec. Powiedziała, że czuje się tak, jak każda matka w takiej sytuacji i nie wierzy w winę swojego syna.

Atak na 12-latkę w Rzeszowie

Przypomnijmy, do ataku doszło w poniedziałek (13 listopada) o godz. 17, na ul. Mikołajczyka Rzeszowie. Anastasia szła do osiedlowego sklepu. Sprawca zadał 12-latce kilka ciosów ostrym narzędziem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynkę przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. W środę poinformowano, że została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej, a jej stan oceniono jako dobry.