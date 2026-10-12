Atak nożownika na Podkarpaciu. Ranna kobieta i dwóch policjantów! Szokujący finał awantury

Tomasz Widak
Tomasz Widak
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-10-12 13:24

W poniedziałek 12 października w Starej Birczy na Podkarpaciu rozegrały się dramatyczne sceny. 38-letni mężczyzna wywołał awanturę domową, podczas której rzucił się z nożem na 35-latkę. Obrażenia odniosła nie tylko zaatakowana kobieta, ale również funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu zdarzenia.

Taśma odgradzająca z napisem POLICJA. W tle radiowóz. O ataku nożownika na Podkarpaciu przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w poniedziałkowy poranek, 12 października, tuż po godzinie 9:00 na terenie Starej Birczy w województwie podkarpackim. Jak wskazują pierwsze ustalenia służb, 38-latek doprowadził do gwałtownej kłótni w domu, po czym sięgnął po nóż i zaatakował 35-letnią kobietę. Kiedy na miejsce pilnie zadysponowano patrol, agresor zaatakował również funkcjonariuszy.

Skutkiem ataku nożownika była konieczność przetransportowania do szpitala zarówno poszkodowanej, jak i dwóch interweniujących policjantów.

O szczegółach tego brutalnego incydentu opowiedziała Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, przebywając w mieszkaniu z 35-letnią kobietą, wszczął awanturę i ją zaatakował. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny i zaatakował również interweniujących policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Kobieta trafiła do szpitala. W tym zdarzeniu do szpitala trafiło również dwóch interweniujących policjantów – przekazała w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Z informacji, do których udało się nam dotrzeć wynika, że odniesione obrażenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ich życia.

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