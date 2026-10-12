Atak nożownika na Podkarpaciu. Ranna kobieta i dwóch policjantów! Szokujący finał awantury

Do tragicznych w skutkach wydarzeń doszło w poniedziałkowy poranek, 12 października, tuż po godzinie 9:00 na terenie Starej Birczy w województwie podkarpackim. Jak wskazują pierwsze ustalenia służb, 38-latek doprowadził do gwałtownej kłótni w domu, po czym sięgnął po nóż i zaatakował 35-letnią kobietę. Kiedy na miejsce pilnie zadysponowano patrol, agresor zaatakował również funkcjonariuszy.

Skutkiem ataku nożownika była konieczność przetransportowania do szpitala zarówno poszkodowanej, jak i dwóch interweniujących policjantów.

O szczegółach tego brutalnego incydentu opowiedziała Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 38-letni mieszkaniec powiatu przemyskiego, przebywając w mieszkaniu z 35-letnią kobietą, wszczął awanturę i ją zaatakował. Podczas interwencji mężczyzna był agresywny i zaatakował również interweniujących policjantów. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Kobieta trafiła do szpitala. W tym zdarzeniu do szpitala trafiło również dwóch interweniujących policjantów – przekazała w rozmowie z reporterem Radia ESKA.

Z informacji, do których udało się nam dotrzeć wynika, że odniesione obrażenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ich życia.

Atak nożownika w tramwaju. 28-latek zaatakował Ukraińca