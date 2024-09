i Autor: TransInfo.pl MAN Starachowice

Ważne dla pasażerów!

Autobusem na gazie. Na Podkarpaciu inwestują w komunikację publiczną

Stawiamy na ekologię! - deklarują przedstawiciele Związku Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa. I od deklaracji przechodzą do konkretów. Właśnie podpisali umowę na zakup 8 autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG. Zaczną one obsługiwać pasażerów kilkunastu gmin już za rok. A nie jest to ostatnie słowo samorządowców z Podkarpacia...