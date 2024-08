"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Zamiana betonowych podwórek i szkolnych asfaltowych boisk na trawiaste. Utworzenie ogrodów deszczowych i parku kieszonkowego w centrum Rzeszowa. To założenia projektu, który ruszy we wrześniu. Jego koszt to ponad 5,3 mln zł. Ale dofinansowanie z UE to ponad 4,4 mln zł - informuje ratusz.

Precz z betonem! Zmienią się podwórka i szkolne boiska

Cytowany w komunikacie rzeszowskiego magistratu prezydent Konrad Fijołek podkreśla, że dzięki likwidacji betonu na podwórkach powstaną w mieście kolejne przyjazne przestrzenie dla mieszkańców. Zwraca uwagę również na "zielone boiska".

Projekt dotyczy także przebudowy boisk szkolnych, które zyskają nowe, zielone nawierzchnie. Wszystkie działania, które w ramach tego projektu zrealizujemy, wspomogą lepsze przenikanie wody do gleby. prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek

Zamiana asfaltowych boisk na trawiaste odbędzie się w dziewięciu placówkach oświatowych: szkołach, zespołach szkół i szkolno-przedszkolnych. Wartość tych działań oszacowano na ponad 2 mln zł.

O szczegółach innych inwestycji informuje Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa. Na pięciu podwórkach między blokami zostaną usunięte powierzchnie betonowe, a w ich miejsce powstaną tereny z zielenią, rabaty z krzewami, bylinami i zasadzone zostaną drzewa.

Takie zmiany czekają podwórka przy ulicach:

Legionów 16-18

Bohaterów Westerplatte 3-5 oraz 5-7

Marii Skłodowskiej-Curie 2

Hetmańskiej 14

Łączna wartość tych prac to prawie 590 tys. zł.

Tajemnice deszczowych ogrodów. Woda z nieba nie będzie zmarnowana

Projekt, którego realizacja rozpocznie się we wrześniu 2024 r., zakłada także utworzenie ogrodów deszczowych w pasach drogowych.

- Podstawę takiego ogrodu stanowią nasadzenia rodzimych roślin wieloletnich, mające na celu zatrzymywanie i wchłanianie wody deszczowej spływającej np. z dachów, podjazdów, tarasów. Przypomina zwykłą rabatę kwiatową, ale przechwytuje wodę deszczową ze znacznie większego obszaru – opisuje Beata Sander z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Takich ogrodów powstanie w stolicy Podkarpacia - uwaga! - 35. Znajdą się one m.in. w centrum, przy ulicach: Kopernika, Sobieskiego, Żeromskiego, Piłsudskiego, Króla Kazimierza, Sokoła, Dąbrowskiego, Matejki, Targowej, a także na placach: Ofiar Getta, Wolności i Śreniawitów.

Na powstanie deszczowych ogrodów miasto przeznaczy ponad 1,5 mln zł.

Kolejnym przedsięwzięciem będzie utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Jagiellońskiej. To zadanie będzie kosztowało ponad 670 tys. zł.

Trawy, byliny i krzewy w (ledowym) blasku! A dla owadów... hotel

Na działce liczącej 10 arów powstaną wielogatunkowe rabaty z traw ozdobnych, bylin oraz krzewów i drzew liściastych. W tak powstałym parku znajdą się także elementy małej architektury: ławki, kosze, pergole oraz oświetlenie gruntowe ledowe i elektryczne. Zbudowane zostaną również hotele dla owadów.

Łączna wartość całego projektu to ponad 5,3 mln zł, w tym dofinansowanie z UE w ramach programu "Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027" to ponad 4,4 mln zł.

Prace rozpoczną się we wrześniu i mają potrwać do października 2025 r.

