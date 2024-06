Dramat na Podkarpaciu! Bandyci zniszczyli jedyne takie miejsce dla zwierząt na świecie

Ksiądz zasłabł podczas porannej mszy. Nie udało się go uratować. Parafianie mocno poruszeni

Dramat Fundacji Ada z Przemyśla

Fundacja Ada z Przemyśla to jeden z najprężniej działających ośrodków dla zwierząt w Polsce. Schronienie znajdują tam tysiące zwierzaków rocznie. Te mają odpowiednią opiekę weterynaryjną i warunki do leczenia, oraz dorastania, gdy trafią tam jako maleństwa, które bez mamy nie mają żadnych szans. Fundacja utrzymuje się z wpłat ludzi, którzy kochają zwierzęta. Niestety często w Internecie pojawiają się hejterskie wpisy atakujące działania Fundacji. Niestety, teraz ataki w sieci zmieniły się w realne działania. W piątek (14 czerwca) pracownicy, którzy zajmowali się przygotowaniem drugiej lokalizacji Psiej Wioski - jedynego takiego miejsca na świecie, gdzie psy mieszkają w kolorowych domkach wraz z opiekunami, którzy się nimi zajmują - przeżyli szok. Warto wiedzieć, Zwierzaki w takich warunkach czekają na adopcję. Śpią na kanapach, mają kolorowe zagrody, miski z wodą i jedzeniem. Ciągle są w pobliżu i człowieka, który pracując tam zawsze ma dla nich czas. Ponadto w domkach zawsze są ich zabawki, ulubione kocyki i to zawsze domek, a nie klatka, czy kojec.

Niesyty - w piątek rano, pracownicy, którzy zajmowali się przygotowaniem wiklinowego ogrodzenia, kiedy przyszli do pracy oniemieli! Zobaczyli ogrom zniszczeń po pożarze i powybijane szyby w drzwiach i oknach w innych domkach. Ktoś wszedł na teren wioski i w jednym z domków zapalił ognisko! Domek wewnątrz został doszczętnie spalony. Załamani pracownicy Fundacji Ada mówią, że tylko cud uchronił pozostałe domki od ognia i potężnej katastrofy, która mogła zniszczyć nie tylko Pisą Wioskę, ale i część gminy na terenie której jest budowana Psia Wioska! Obok domku który został podpalony, znajdują się potężne rury gazowe. Te mogły wybuchnąć w każdej chwili! Rozmiar tragedii wówczas byłby jeszcze większy!

Pani Iza, opiekunka zwierząt w Fundacji Ada zaznaczała, że ktoś chciał ogromnego pożaru, gdzie kolejne domki zająłby się od pierwszego. Wokół jest sucha trawa i drzewa, które z łatwością przeniosłyby ogień. Na szczęście to się nie powiodło. Spłonął jeden domek, ale bandyci w pozostałych powybijali okna, powyrywali drzwi! Zniszczono elewacje budynków. Ucierpiały też drzewa, w tym sadzonki drzew tlenowych, które miały służyć całej Gminie Żurawica.

Pożar na Podkarpaciu. Straty są ogromne

To że w pożarze nie ucierpiały żadne zwierzęta i ludzie to ogromne szczęście w tej całej tragedii. Jednak Pracownicy Fundacji szacują straty pomiędzy 150, a 250 tyięcy zł. Od piątku sprawą podpalenia zajmuje się też przemyska policja.

- Funkcjonariusze przemyskiej policji zostali powiadomieni o tym zdarzeniu 14 czerwca w godzinach porannych. Pracujący na miejscu zabezpieczyli wszystkie ślady i prowadzone jest śledztwo mające na celu ustalenie sprawców tego czynu. Na razie wszczęte zostały działania z art. 288 Kodeksu Karnego (Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - poinformowała Joanna Golisz, Rzecznik Prasowy Przemyskiej Policji

Fundacja Ada też prosi o pomoc w ustaleniu świadków, lub osób mogących mieć związek z tym bestialskim działaniem. Każdy kto znajdzie hejterskie wpisy, zapowiadające zniszczenia może wysłać ich screeny do Fundacji Ada. Te zostaną przekazane Policji i przeanalizowane. Działania mające na celu ustalenie sprawców są prowadzone na szeroką skalę.