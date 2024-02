Barbara Nowacka poruszyła bardzo ważne tematy w Rzeszowie

Barbara Nowacka to polska działaczka feministyczna i posłanka na Sejm IX i X kadencji, od 2023 minister edukacji w trzecim rządzie Donalda Tuska. 14 lutego 2024 pojawiła się w Rzeszowie, gdzie mówiła o programie In Vitro, który w stolicy Podkarpacia działa od roku. Minister Edukacji zaznaczała, że pamięta jak całkiem niedawno zbierała podpisy o finansowanie z budżetu Państwa programu In Vitro w Rzeszowie i wielu podkarpackich miastach, oraz w całej Polsce – Od początku wiedzieliśmy, że idziemy po dobrą sprawę. Z przyjemnością informuję, że od 1 czerwca 2024 in vitro w Polsce będzie refundowane!- mówiła Barbara Nowacka – Miłość, szczęście i prawo do rodzicielstwa nie ma barw politycznych. Z poprzedniego programu in vitro urodziło się w Polsce ponad 20 tys. dzieci. Ponad 100 tys. w ogóle zostało poczęte dzięki tej metodzie. Niestety większość zabiegów rodzice musieli opłacić sami. Teraz wychodzimy naprzeciw tym uboższym, których na to nie stać i chcemy by każdy miał równe prawa do rodzicielstwa. (…) Z niepłodnością w Polsce boryka się około półtora miliona par, co jest ogromnym problemem społecznym i stoimy przed dużymi wyzwaniami demograficznymi- dodała Minister.

W Rzeszowie pierwsze pary, które skorzystały z miejskiego programu in vitro oczekują już swojego pierwszego dziecka. Prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek zapewnił, że cieszy się razem z rodzicami, którzy oczekują swojego potomstwa dzięki współfinansowaniu przez miasto programu in vitro. To czasem jedyna szansa dla par, które marzą o potomstwie.