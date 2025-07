Będą strzelać do niedźwiedzi w Polsce! "75 incydentów"

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 22:02

Niedźwiedzie chodziły po ulicach, zjadały kozy, straszyły mieszkańców i turystów. Aż w końcu urzędnicy wydali zgodę na odstrzał trzech drapieżników. Wywołało to liczne emocjonalne reakcje. Część osób twierdzi, że nie powinno się strzelać do niedźwiedzi nawet wtedy, gdy regularnie zbliżają się do ludzkich siedzib, inni są przeciwnego zdania. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Piotr Otawski tak tłumaczył kontrowersyjną decyzję.

i Autor: pixabay.com/frank3143 Wójt Soliny interweniuje u premiera ws. redukcji populacji niedźwiedzi w Bieszczadach.