Pogrzeb 25-letniego Mikołaja z Podkarpacia. Jego i Paulinę potrącił pijany kierowca

Ta historia mogła się w ogóle nie wydarzyć. Mikołaj mógłby żyć, a jego koleżanka nie leżała by w szpitalu. Przez pijanego kierowcę, który wsiadł do samochodu los dwóch młodych osób i ich rodzin zmienił się na zawsze i odcisnął bolesną raną. Tuż po tym tragicznym zdarzeniu prokuratura podała szczegóły tego wstrząsającego wypadku. Mikołaj wyszedł po swoją koleżankę na pobliską stację PKP. 25-latek w tragiczną sobotę, 15 lipca, chciał świętować swoje urodziny, które wypadały za 3 dni. Niestety radosna uroczystość zamieniła się w jeden z najtragiczniejszych dni w rodzinie chłopaka. Dotychczas ustalono, iż feralnego Sławomir D. wjechał w parę pieszych, która szła poboczem na prostym odcinku drogi. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł 25-letni Mikołaj T., mieszkaniec Będziemyśla, natomiast 21-letnia Paulina I., mieszkanka Ropczyc, doznała poważnych obrażeń ciała i została przewieziona do szpitala. Ponadto ustalono, że kierowca osobowego forda był pijany. Badanie wykazało ponad 2 promile. - Podejrzany przyznał się do jednego z zarzucanych mu czynów tj. do uszkodzenia pojazdu, i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień - tłumaczył prok. Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. W aucie przebywał również kolega mieszkańca Będziemyśla, Jacek P., również znajdujący się pod wpływem alkoholu.

- Sąd Rejonowy w Ropczycach na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2023 roku uwzględnił w całości wniosek Prokuratury Rejonowej w Ropczycach i zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec 51-letniego Sławomira D., mieszkańca gminy Świlcza, któremu prokurator przedstawił zarzut popełnienia przestępstw z art. 177 § 2 k.k. i art. 177 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. w zw. z art. 178 § 1 k.k. oraz z art. 178a § 1 k.k. Sławomir D. nie był dotychczas karany, a za zarzucane przestępstwa grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności - dodał Ciechanowski.

Zamiast kwiatów datki na hospicjum

W piątek 21 lipca bliscy odprowadzili Mikołaja na miejsce wiecznego spoczynku. Chłopak spoczął na cmentarzu w rodzinnym Będziemyślu. Najbliżsi tragicznie zmarłego chłopaka przed uroczystością żałobną skierowali niezwykłą prośbę do uczestników pogrzebu. - Mikołaj lubił pomagać innym, dlatego zamiast kwiatów i wieńców prosimy o datki na hospicjum dla dzieci. Zbiórka odbędzie się podczas mszy pogrzebowej w kościele - poinformowała rodzina. Żałobnicy w pełni uszanowali tę prośbę rodziny i na mogile tragicznie zmarłego 25-latka pojawiły się tylko wiązanki od najbliższych.

Mikołaj zginął przez pijaka Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.