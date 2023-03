Borys nie może chodzić. Trwa walka o jego sprawność [WIDE, GALERIA]

Borysek urodził się w hodowli, którą weterynarze z Centrum Adopcyjnego Fundacji Ada nazwali pseudohodowlą, gdyż według nich to tam popełniono szereg błędów, które przyczyniły się do cierpienia pięknego pieska. - Nogi zaraz odmówią Mu posłuszeństwa. Ofiara pseudo-hodowli Chow Chow cierpi niemiłosiernie i prosi o serce. Łyse płaty skóry wygięte nogi. Niczym trędowaty bezsilny i obolały z ogromnym trudem porusza się, by móc zmienić pozycję. Żeby żyć - potrzebny tomograf potrzebne zabiegi, potrzebna rehabilitacja. Dodatkowo problemy skórne, oraz chora tarczyca. Dramat. Czas działa na niekorzyść Boryska. Dlatego pilnie potrzebne jest działanie- podają weterynarze. Pies trafił do Ady z innej fundacji, która się nim zajmowała, ale zrzekła się praw do pieska. Teraz leczenie psa zostało na barkach weterynarzy z Przemyśla. Przywrócenie mu sprawności to bardzo długotrwały i ciężki proces, ale weterynarze chcą to zrobić.

