Do bójki miało dojść w poniedziałek 10 marca 2025 na przerwie pomiędzy lekcjami w Zespole Szkół w Lubaczowie. Uczennica II klasy pobiła nastolatkę z I klasy. Zgłoszenie o zdarzeniu policja przyjęła w środę, 12 marca, od 15-latki i jej ojca.

- W poniedziałek na terenie jednej z lubaczowskich szkół doszło do zdarzenia z udziałem dwóch uczennic 15-latki oraz 16-latki. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy, w tym nagrania oraz przesłuchali świadków, aby ustalić dokładny przebieg tej sytuacji. Dzisiaj po zakończeniu czynności zgromadzony materiał zostanie przekazany do sądu rodzinnego i dla nieletnich, który podejmie dalsze decyzje w tej sprawie – powiedziała mł. Asp. Marzena Mroczkowska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Lubaczowie.

Bójka nastolatek. Przerażające sceny

W sumie przesłuchano 8 świadków zdarzenia oraz poszkodowaną 15-latkę i atakującą 16-latkę. Nagranie ze zdarzenia natychmiast trafiło do sieci. Na trwającym ponad minutę wideo widać bójkę, która już trwa. Jedna z nastolatek leży na podłodze, druga dociska jej klatkę piersiową do podłogi. W tle słychać głosy innych młodych ludzi. Są to wulgaryzmy i zwrot w stronę dziewczyn: „Czekaj Natalka”. Po 20 sekundach wideo ciemnowłosa dziewczyna okrakiem siada na leżącą pod sobą 15-latkę i okłada ją pięściami po głowie. Nikt nie reaguje. Chłopak, który stoi obok, próbuje podać agresorce niezidentyfikowany płyn. Ciemnowłosa 16-latka nie bierze go od razu. Pięściami okłada leżącą pod sobą dziewczynę uderzając ją m.in. w twarz. W końcu agresorka pyta „Przeprosisz mnie?”, „Przeproś mnie” Leżąca na ziemi nastolatka konsekwentnie odpowiada „nie”. Sytuacja powtarza się kilkukrotnie, po czym 16-latka bierze od młodego mężczyzny butelkę z niezidentyfikowaną substancją i polewa po leżącej na ziemi dziewczynce powtarzając „Przeproś mnie” i używając wulgaryzmów. Potem ciemnowłosa dziewczyna znów zaczyna okładać młodszą koleżankę pięściami i wideo się urywa.

Wideo innej osoby trwające ponad 2 minuty zaczyna się od momentu, kiedy obie nastolatki stoją i nawzajem okładają się pięściami, a kończy się w momencie kiedy czarnowłosa dziewczyna zwraca się do innej nastolatki z pytaniem: „Czy możesz tego nie nagrywać?” Nagrywająca odpada, że „wszyscy nagrywają”. Nikt nie reaguje, nie stara się pomóc, rozdzielić dziewczyn. Słychać, ze wokół jest młodzież, widać osoby przechodzące w tle, ale sytuacja nie spotyka się z żadną reakcją ze strony innych osób. Znieczulica wśród nastolatków jest porażająca.

Szkoła wyciągnie konsekwencje

Do Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie uczęszcza niespełna 900 uczniów. To duża szkoła z 36 oddziałami.

– Jesteśmy po spotkaniach z rodzicami, uczniami i policją. Wszystkie informacje przekazaliśmy policji, którą powiadomiliśmy. Rozmawiałam dzisiaj przez radiowęzeł z młodzieżą. Ja czegoś takiego nie toleruję. Konsekwencje będą wyciągnięte. To pierwszy taki incydent w naszej szkole i mam nadzieję, że ostatni – podkreśla dyrektor szkoły Barbara Kurek w rozmowie z Gazetą Codzienną Nowiny.

Sprawą zajmuje się Sąd Rodzinny i Nieletnich w Lubaczowie. Czekamy na stanowisko w sprawie zastosowanych środków wobec bijących się dziewczyn i osób które nagrywała patrząc i nie reagując.

