Podrzucił skrzynię z pieniędzmi do domu dziecka, teraz znów zaskoczył. Na Podkarpaciu pieją z zachwytu

Ksiądz przegrał w sądzie z parafianką. To, jak go pożegnali może wprawić w osłupienie

Ile dać do koperty na wesele? Sypanie pieniędzmi na weselu to grzech? Znany ksiądz rozwiewa wątpliwości

Speedland Festival 2023 odbywał się w ostatni weekend lipca tj. 29-30.07.2023 na krośnieńskim lotnisku. Tegoroczny tor był jedynym w swoim rodzaju driftingowym placem zabaw. Najlepsi zawodnicy prezentowali swoje umiejętności w trakcie pokazów Drift Show Series. Odwiedzający mogli obejrzeć cały przekrój motoryzacji od kultowych oldtimerów idąc przez świat rajdowy, wyścigowy a kończąc na samochodach marzeń i pojazdach przyszłości. Dopełnieniem motoryzacyjnego show były kaskaderskie pokazy Freestyle Motocross oraz Stunt a na zakończenie wydarzenia odbyły się koncerty gwiazd.

To tutaj w jednym miejscu i czasie spotyka się cały motoryzacyjny świat. Speedland Festival to niepowtarzalne wydarzenie nie tylko dla motoryzacyjnych maniaków. Na imprezie gościli topowi drifterzy, zarówno z Polski jak i zza granicy. Odwiedzający mieli do dyspozycji strefę wyselekcjonowanych pojazdów Tuning expo. W czasie trwania festiwalu swoje produkty prezentowali też producenci i znane marki ze świata motoryzacji. Dodatkowych emocji dostarczały Kaskaderskie pokazy Freestyle Motocross. Za kierownicą latających motocykli zasiadali najlepsi w swojej klasie kierowcy motorów z całej Europy. A dla tych, którzy chcieli poczuć rajdowe emocje na własnej skórze, została przygotowana specjalna strefa simracing, w której chętni mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu najszybszych samochodów wyścigowych.

Budda - gość specjalny imprezy

Gościem specjalnym był BUDDA. O youtuberze zrobiło się głośno w ostatnim miesiącu za sprawą dwóch akcji na Podkarpaciu. W sobotę (1 lipca) płacił za tankowanie samochodów na jednej z rzeszowskich stacji, a następnie podrzucił pod Dom Dziecka w Długiem skrzynię wypełnioną słodyczami, w której były też pieniądze kwocie 100 tys. zł. Wcześniej influencer również zasłynął z kilku akcji pokazujących, że ma wielkie serce.

Budda to pseudonim, którego używa Kamil Labudda w internetowym świecie. Ma 24 lata, na Youtube prowadzi kanał Budda. TV , który ma już 1,29 mln subskrybentów, co stawia go wysoko w stawce polskich Youtuberów. Kanał Buddy skierowany jest głównie do fanów motoryzacji. Na swoim koncie Budda ma też hitowy kawałek "Zapach Wanilii". Wydał album "Rozdaję Karty". Kamil Labudda zasłynął również tym, że swoimi ogromnymi zyskami stara się wspierać potrzebujących - podczas WOŚP do jednej z puszek wrzucił 50 tysięcy złotych!