Burze z gradem uderzą w Polskę! IMGW ostrzega. Gdzie będzie najgorzej?

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami na południu Polski, które obowiązywać będą do godz. 22 w sobotę (31 maja). - Ostrzeżenia przed burzami prawdopodobnie będą kontynuowane, w zależności od bieżącej sytuacji. Na pewno na jutro będą wystawione też kolejne alerty - powiedział w rozmowie z PAP Mariusz Cebula.

⚠️UWAGA⚠️ ‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Na południu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.Ostrzeżenie obowiązuje do 2025-06-01 00:00 https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/fDZfYd0OD7— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 31, 2025

Maj żegna się z nami ciepłem, termometry w całym kraju pokazują od 20 do 25 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej jedynie na wybrzeżu, tam 16 stopni. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr osiągnie prędkość do 65 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 70 km/h - informuje IMGW.

W nocy z soboty na niedzielę (31 maja / 1 czerwca) przelotny deszcz w południowej i zachodniej Polsce. - Lokalnie, zwłaszcza początkowo, wystąpią także burze. Wysokość opadów w czasie burz do 15 mm - poinformował cytowany przez PAP synoptyk IMGW Mariusz Cebula. Uwaga na mgły, które ograniczą widzialność do 500 m. Noc dość ciepła, z temperaturą od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 11 stopni w centrum aż po 15 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, podczas burz w porywach do 60 km/h.

Taka będzie pogoda na początku czerwca

Czerwiec przywita nas burzami, przelotnymi opadami deszczu i gradu. Zjawiska te prognozowane są na północy, południu, zachodzie i w centrum kraju. Podczas burz opady do 25 mm. Przed nami kolejny ciepły dzień. Na termometrach od 21 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 25 stopni w centrum po 28 stopni Celsjusza na południowym zachodzie Polski. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty południowy i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru lokalnie do 85 km/h - zapowiada IMGW.

Noc z niedzieli na poniedziałek (1/2 czerwca) pochmurna i deszczowa. Wystąpią też burze i grad, które bliżej poranka będą zanikać. Noc ciepła, z temperaturą od 14 do 17 stopni Celsjusza. Nieco chłodniej na obszarach podgórskich Karpat oraz północnym zachodzie, tam 11 stopni Celsjusza. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, w czasie burz porywisty, do 70 km/h z kierunków zachodnich. W Bieszczadach wiać będzie z prędkością 60 km/h, w szczytowych partiach Sudetów do 70 km/h - przewiduje IMGW.