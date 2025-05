Znamy prognozę długoterminową na czerwiec 2025. Ekspertka z IMGW mówi nam o temperaturach i opadach

Pogoda na czerwiec 2025. Temperatura

Wraz z początkiem czerwca w Polsce rozpoczyna się meteorologiczne lato. Czerwiec to także początek wakacji. Polacy więc tym bardziej są ciekawi, jaka będzie pogoda w nadchodzącym miesiącu. Pozwoli to m.in. zaplanować urlop.

O to, jaka będzie pogoda w czerwcu zapytaliśmy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy tej instytucji, podzieliła się z nami danymi zgromadzonymi na podstawie eksperymentalnej prognozy długoterminowej opracowanej przez IMGW-PIB dla okresu czerwiec–sierpień 2025 r. Prognoza ta opiera się na analizie danych z modeli numerycznych oraz obserwacjach meteorologicznych. - Przewiduje się, że średnia miesięczna temperatura powietrza w całym kraju będzie kształtować się powyżej normy wieloletniej z lat 1991–2020. Oznacza to, że czerwiec 2025 roku ma być cieplejszy od co najmniej 20 obserwowanych miesięcy czerwca w latach 1991–2020 - czytamy w komunikacie nadesłanym przez IMGW.

Pogoda na czerwiec 2025. Opady

Czyżby była to zapowiedź gorących, upalnych tygodni? O tym, że do długoterminowych prognoz pogody należy podchodzić z rozwagą, przekonał kończący się z wolna maj 2025. Według długoterminowych prognoz to również miał być ciepły miesiąc. Tymczasem rzeczywistość okazała się być zgoła inna. Maj 2025 to czas dość chłodny, z przymrozkami i deszczem. No właśnie, co z prognozowanymi opadami w czerwcu?

Jeśli chodzi o opady atmosferyczne, prognoza wskazuje na ich wartość w normie wieloletniej, co sugeruje, że czerwiec 2025 roku nie będzie ani wyjątkowo suchy, ani nadmiernie deszczowy w porównaniu do lat 1991–2020.

- przekazała Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.

Nieco więcej wiadomo o pogodzie na początku czerwca. Początek miesiąca ma być bardzo ciepły, z temperaturą nawet do 29 stopni Celsjusza, ale i burzowy. Więcej szczegółów w artykule Temperatury ostro w górę! Wiemy, kiedy zrobi się gorąco. Eksperci z IMGW widzą jeden problem

Sonda Czy boisz się burzy? Tak, boję się nawałnic Nie boję się burz