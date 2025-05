Modele pokazały tropikalne upały. W prognozach widać też intensywne burze. Ekspert tłumaczy różnice

Co mu grozi?

Upały w Polsce. Model pokazał konkretne daty

Powoli dobiega końca chłodny maj. Piąty miesiąc roku przyniósł sporo opadów deszczu i temperatury, które niespecjalnie spodobały się Polakom. Dr Radosław Droździoł, specjalista od modeli z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że majowa pogoda znacząco nie odbiegała od norm wieloletnich. Eksperta poprosiliśmy o komentarz do prognoz na pierwsze dni czerwca. Dziennikarz "Super Expressu" zauważył, że model ECMWF HRES (prognoza średnioterminowa na 10 dni) wskazał temperaturę maksymalną na poziomie 30 stopni na Mazowszu. Mowa tutaj o środzie, 4 czerwca. Co jeszcze ciekawsze - w prognozach na 6 i 7 czerwca widać temperatury od 32 do 35 stopni w województwach lubuskim i mazowieckim.

Tymczasem model GFS (oba wspominane modele są dostępne na stronie IMGW) pokazuje w tych dniach temperatury na poziomie... 22-24 stopni. Skąd tak duża różnica?

- Warto tu powiedzieć o prognozach wiązkowych. Jeśli takie wiązki są bliżej siebie, to prognoza jest bardziej prawdopodobna. W przypadku prognoz na początek czerwca, te wiązki się rozchodzą. Temperatury powyżej 30 stopni pokazuje wiązka skrajna. Z mojej analizy wynika, że scenariusz z upałami jest mniej prawdopodobny. Wygląda na to, że temperatury powinny się ukształtować na poziomie pomiędzy wartościami, które pokazują modele ECMWF i GFS - powiedział nam dr. Radosław Droździoł z IMGW.

Gorąco i burzowo. Nowa prognoza pogody dla Polski

Rozmówca "Super Expressu" nie wykluczył upałów na początku czerwca, ale na ten moment eksperci bardziej skłaniają się ku wariantom z bardzo wysokimi temperaturami, ale nie przekraczającymi 30 stopni.

Niestety, są też gorsze wieści. Pierwsze cztery dni czerwca przyniosą sporo opadów deszczu (lokalnie opady intensywne) i silne burze. Z analizy Michała Kołodziejczyka z serwisu fanipogody.pl wynika, że burze są możliwe "praktycznie w każdym zakątku kraju".

Weszliśmy w okres burzowy, który trwa do września. Trzeba się liczyć z takimi zjawiskami w czerwcu, lipcu i sierpniu. W tych miesiącach mamy ich zdecydowanie najwięcej. W przypadku burz powinniśmy się opierać przede wszystkim na prognozach synoptycznych - podkreślił dr Radosław Droździoł z IMGW w rozmowie z "Super Expressem"

Burze jeszcze w maju. Ostrzeżenia IMGW 29.05.2025

29 maja IMGW opublikował ostrzeżenia pierwszego stopnia (żółty alert) dla województw:

podkarpackiego

lubelskiego

podlaskiego

Na Podlasiu komunikat dotyczy burzy, a w pozostałych województwach silnego deszczu z burzami. Z kolei w prognozie ostrzeżeń widzimy alerty dla centralnej i zachodniej Polski. Zalecamy szczególną ostrożność i odświeżanie komunikatów meteo. Prognozy codziennie aktualizujemy w "Super Expressie".