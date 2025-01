Ceny w Bolonii na czas polskich ferii. Od tego może zawrócić się w głowie!

W skład obszaru Miasta Metropolitalnego Bolonia wchodzi Bolonia oraz inne gminy i związki gmin. Obszar metropolitalny zamieszkuje niemal milion mieszkańców, przy czym liczba mieszkańców samej Bolonii to 375 tysięcy. Średnie wynagrodzenie w tym mieście to 3,870 euro (czyli ok. 16294,05 zł) w Rzeszowie średnia pensja to niespełna 7 tys. zł.

To miasto położone na północy Włoch, obecnie już za kilkadziesiąt zł można tam polecieć z Krakowa. (Tanie linie lotnicze). Początek roku to nie jest czas najwyższego sezonu turystycznego, więc lotu nie trzeba kupować z dużym wyprzedzeniem. Najtańsza opcja lotu na dzień 27 stycznia 2025 to 75 zł, tyle samo kosztuje powrót. Na 4 dni w okolicach weekendu można polecieć za 300 zł za osobę.

Hotele jak w każdym mieście mają różne opcje cenowe. Są już takie od ok. 150 zł za dobę za osobę ze śniadaniem. W cenę zazwyczaj wliczane jest śniadanie w zależności od wyboru oraz niekiedy nawet transfer z lotniska. W Bolonii w hotelach o najniższym standardzie turyści zapłacą 4 euro podatku klimatycznego (jedna osoba, opłata za dobę). Im dłuższy pobyt tym opłata jest wyższa. Naliczana do 5 dnia pobytu. Tradycyjny włoski makaron w różnych miejscach ma oczywiście różne ceny. Jedna porcja może kosztować od 7 euro, ale zazwyczaj jest to od 9 do ok. 16 euro. Za porcję lazanii zapłacimy od 7 euro wzwyż. Ravioli, pierożki z farszem czy znane w tym regionie tortellini również mają podobne ceny, czyli od 7 euro wzwyż.

Ciasta i słodycze są w bardzo atrakcyjnych cenach. Niektóre słodkości w cukierni możemy kupić już za 1,50 euro. Tyle samo kosztuje kawa. Muffinki czy słodkie mini tarty ryżowe zaczynają się od 3 euro. Deserki o różnych smakach od 3,50 euro. Kilogram jabłek możemy kupić od 1.99 euro, tak samo mandarynki i pomarańcze. Dorodny karczoch kosztuje 2 euro. Pół kg pomidorków koktajlowych kosztuje 4 euro, a pomidorów malinowych 3,99 euro. Duże oliwki opakowanie ok. 250 gram 3.99 euro, kilogram brokułów ma tę samą cenę. 7,50 euro zapłacimy za kilogram ciemnych winogron. Za kilogram wielkich gruszek zapłacimy od 3,50 euro. Kilogram pistacji to koszt 25 euro, orzechów włoskich 10 euro, orzechy arachidowe dostaniemy za 9 euro.

Woda w restauracji często jest za darmo do posiłku. Za wodę butelkowaną zapłacimy od 2 euro. Ceny croissantów zaczynają się od 1,50 euro. Ceny tiramisu zaczynają się od 3 euro.

Niektóre włoskie wina w supermarkecie możemy kupić już za 6 euro za butelkę. Ceny najważniejszych atrakcji turystycznych w centrum Bolonii zaczynają się od 5 euro wzwyż.

Ceny w Bolonii w czasie polskich ferii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.