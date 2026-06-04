Chmury i coraz cieplej w Rzeszowie. Niedziela przyniesie zmianę i trochę deszczu

Pogoda w Rzeszowie: 5-7 czerwca

Przez cały weekend, od piątku do niedzieli, nad Rzeszowem utrzyma się duże zachmurzenie. Mimo braku słońca, termometry będą wskazywać coraz wyższe wartości, a najcieplej zrobi się ostatniego dnia weekendu. Jednocześnie pogoda będzie się uspokajać pod względem wiatru, który z każdym dniem straci na sile.

Początek weekendu z wiatrem

Piątek, 5 czerwca, przywita mieszkańców Rzeszowa temperaturą sięgającą w najcieplejszym momencie dnia około 23 stopni Celsjusza. Noc będzie znacznie chłodniejsza, z temperaturą minimalną w okolicach 13 stopni. Tego dnia pogoda będzie dość wietrzna – średnia prędkość wiatru wyniesie 5 m/s. Prognozy wskazują też na możliwość symbolicznych opadów deszczu.

Sobota bez deszczu, ale wciąż pod chmurami

W sobotę, 6 czerwca, niebo nad Rzeszowem pozostanie zachmurzone. Będzie to jednak dzień bez opadów. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w piątek i wyniesie około 22 stopnie. W nocy termometry pokażą najniższą wartość w ten weekend, spadając do około 12 stopni Celsjusza. Wiatr wyraźnie osłabnie, osiągając prędkość około 3 m/s.

Cieplejsza niedziela z opadami

Niedziela, 7 czerwca, przyniesie zauważalną zmianę. Będzie to najcieplejszy dzień weekendu – temperatura w ciągu dnia wzrośnie do niemal 25 stopni. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie cieplejsza, z temperaturą minimalną na poziomie 13 stopni. Wraz z ociepleniem pojawią się jednak opady deszczu. Wiatr będzie już bardzo słaby, jego prędkość spadnie do około 2 m/s.

Jak spędzić weekend w Rzeszowie?

Sobota, jako jedyny dzień bez opadów, będzie najlepszym momentem na dłuższy spacer po mieście czy wizytę w parku. Umiarkowana temperatura i słabszy wiatr sprzyjają aktywności na świeżym powietrzu. Z kolei niedzielne ocieplenie, połączone z deszczem, może być dobrą okazją do spędzenia czasu w kawiarni, odwiedzenia wystawy lub wybrania się do kina.

Dane pogodowe: OpenWeather