Boże Ciało 2026 w Rzeszowie. Lista zamkniętych ulic i harmonogram procesji

Główne procesje na Boże Ciało w Rzeszowie. Te ulice zostaną zamknięte

Obchody Bożego Ciała zawsze wiążą się z przemarszem wiernych do ustrojonych ołtarzy. Funkcjonariusze rzeszowskiej Komendy Miejskiej Policji ostrzegają kierowców przed drogowymi niedogodnościami. Najważniejsze miejskie uroczystości zaplanowano punktualnie na godzinę 9.00. Właśnie wtedy mundurowi wstrzymają ruch samochodowy wokół Placu Farnego, gdzie zaplanowano uroczystą mszę. Następnie tłum ruszy w kierunku Kościoła Ojców Bernardynów, spacerując kolejno przez 3 Maja, Zamkową, Lisa-Kuli, Cieplińskiego oraz Sokoła. Drogowe zatory w tym rejonie znikną prawdopodobnie dopiero w okolicach południa. Warto pamiętać, że arterie 3 Maja, Zamkowa i Lisa-Kuli będą całkowicie niedostępne dla aut podczas trwania marszu.

Harmonogram i trasy procesji w poszczególnych rzeszowskich parafiach

Oprócz uroczystości w centrum, lokalne wspólnoty zaplanowały własne obchody. Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie godzin oraz marszrut, na których pojawią się rzeszowscy wierni:

Katedra Rzeszowska al. Sikorskiego 21 - procesja zaplanowana w godz. od 13 do 14 i przejdzie al. Sikorskiego;

Parafia Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes ul. Prymasa Tysiąclecia - procesja wyruszy z kościoła około godz. 10 i przejdzie ulicą: Prymasa Tysiąclecia, Raginisa 14 do Obrońców Poczty Gdańskiej, gdzie około godz. 12, nastąpi jej zakończenie;

Parafia pw. św. Rodziny ul. Solarza 14 - procesja wyruszy z placu kościelnego o godz. 13 i przejdzie ulicami: Solarza między blokiem 8, 6 i Lewakowskiego 3 , Zbyszewskiego i Solarza, gdzie około godz. 14.45 wierni rozejdą się;

Parafia pw. bł. Karoliny Kózka ul. Kościelna 15a - procesja zaplanowana jest w godz. od 13.40 do 15.30. jej trasa wyznaczona jest ulicami: Kościelna, Krynicka, Sanocka do szkoły Sióstr Pijarek gdzie zawróci do ul. Kościelnej;

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbe ul. św. Rodziny 4 - procesja wyruszy spod kościoła około godz. 12.00 i wyruszy w kierunku ulic: św. Jakuba, Dębickiej do kościoła, gdzie około godz. 13.00 nastapi jej zakończenie;

Parafia pw. MBR - procesja zaplanowana w godz. 11.50-13.00 przejdzie ulicami: al. Wyzwolenia, Osmeckiego, Brydaka, al. Wyzwolenia;

Parafia pw. św. Józefa Rzeszów ul. Partyzantów 28 - procesja wyruszy spod świątynii około godz. 12.30 i przejdzie ulicami: Partyzantów, Lubelska do skrzyżowania z ul. Staromiejską, Bałuckiego Robaka do kapliczki przy ul. Lubicz, gdzie około godz. 13.30 nastąpi jej koniec;

Parafia pw. św. Józefa (Zwięczyca) przy ul. Pl. Św. Józefa - około godz. 12.20, procesja wyruszy spod kościoła przy i przejdzie trasą ul. Jarowa, skrzyżowanie Podkarpackiej z Jarową oraz Beskidzką, Karkonoska, gdzie około godz. 13.20 planowany jest koniec uroczystości;

Parafia pw. Św. Judy Tadeusza (osiedle Kmity) - procesja wyruszy około godz. 13.15 i przejdzie ulicami Chruściela, Bohaterów, Wyspiańskiego, Wita Stwosza do kościoła, gdzie około godz. 15 nastąpi jej zakończenie;

Parafia Narodzenia NMP ul. Staroniwska 78 - procesja wyruszy z kościoła parafialnego około godz.12.30 i przejdzie ulicami Staroniwską do Strzelniczej, Wywrockiego pod Krzyż Jubileuszowy, gdzie około godz. 14 nastąpi jej koniec;

Parafia pw. św. Michała Archanioła ul. Św. Michała Archanioła 3 - procesja rozpocznie się po zakończonej mszy świętej około godz. 15.45 i przejdzie ulicami: Wiosenna, Mieszka I, Kwietniowa, gdzie około godz. 18, nastąpi jej zakończenie;

Parafia pw. Św. Rocha ul. Paderewskiego 130 - procesja wyruszy z kościoła około godz. 10.20 i przejdzie trasą ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Paderewskiego;

Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana ul. Bursztynowa 1 - procesja zaplanowana jest w godz. od 11 do 12 i przejdzie ulicami Staczka, Bursztynowa, św. Floriana;

Parafia Matki Bożej Śnieżnej ul. Kazimierza Guzego 6 - procesja rozpocznie się ok. godz. 12.50. Przejdzie ulicą Budziwojską od Domu Kultury, skąd powróci na plac kościelny około godz. 14.30. Zalecany objazd ul. Poselską i Podleśną.

Koncert Jednego Serca Jednego Ducha. Park Sybiraków przyciągnie tłumy

Czwartkowe popołudnie to nie tylko obrzędy religijne, ale również potężne wydarzenie muzyczne. W godzinach 15.00–23.00 na terenie Parku Sybiraków rozbrzmi festiwal „Jednego Serca Jednego Ducha”. Szacunki wskazują, że widownia może liczyć nawet 20 tysięcy uczestników. Z tego powodu policja oficjalnie uprzedza kierowców o możliwym drogowym paraliżu. Od godziny 17 aż do północy trzeba spodziewać się przejściowych zatorów w okolicach ulicy Krakowskiej, Okulickiego, Wyzwolenia, Ofiar Katynia oraz Broniewskiego.

Policyjna akcja Boże Ciało na rzeszowskich drogach. Posypią się mandaty

Wzmożony ruch w okresie świątecznym tradycyjnie aktywuje działania służb. Rzeszowska komenda startuje z operacją prewencyjną o nazwie „Boże Ciało”. Patrole zajmą się ścisłym nadzorem najważniejszych dróg wjazdowych do miasta oraz całego powiatu. Funkcjonariusze postawili sobie za cel pilnowanie bezpieczeństwa kierowców, a w razie poważnych zatorów policjanci ręcznie pokierują ruchem, wyznaczając odpowiednie objazdy. Jak podkreśla rzeszowska policja w opublikowanym komunikacie prasowym, żadnej taryfy ulgowej dla łamiących prawo nie będzie.