Epidemia cholery nawiedziła Rzeszów dwukrotnie – w 1831 roku i w 1873 roku. Na terenie miasta do dzisiaj istnieje kilka cmentarzy cholerycznych. Są zlokalizowane głównie na obrzeżach. Jeden z największych istniejących znajduje się na os. Słocina w pobliżu ul. Św. Rocha. Nie znajdziemy tu nagrobków, ani tablicy pamiątkowej, a jedynie samotny krzyż, pod którym palą się znicze.

Dobrze zachowany cmentarz epidemiologiczny znajduje się także przy ul. Zielonej na os. Drabinianka. Inne cmentarze choleryczne w Rzeszowie można znaleźć na osiedlach: Staromieście i Pobitno.

Cholera. Co to za choroba?

Epidemia cholery w tym czasie zdziesiątkowała nie tylko Rzeszów, ale i całą Europę. To choroba już zapomniana, która zostawiła straszny ślad w historii. Jej głównej objawy to wodnista biegunka, wymioty, drżenie mięśni i gorączka. Nazywana często chorobą "brudnych rąk". Do zakażenia dochodzi głównie poprzez skażoną, brudną wodę.