Bardzo popularne wśród młodzieży napoje energetyczne od 1 stycznia 2024 r. nie mogą być sprzedawane osobom niepełnoletnim. Zakaz został uchwalony jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji sejmu, a od nowego roku wszedł w życie. Na wprowadzenie zakazu zdecydowano się ze względu na problemy zdrowotne wywoływane nadużywaniem napojów energetycznych. Ich nadmierne spożycie może bowiem prowadzić do powikłań sercowo-naczyniowych i zaburzeń funkcjonowania układu krążenia.

Temat ograniczenia sprzedaży napojów energetycznych wśród młodych ludzi wywołuje tak duże kontrowersje, że na pytania w tej sprawie muszą odpowiadać nawet duchowni! Znany z Tik Toka ksiądz Sebastian Picur zmierzył się z następującym dylematem jednego ze swoich widzów: Czy jeśli nie mam 18 lat i wypije energetyka to muszę się z tego spowiadać?

Pytanie wcale nie należy do łatwych, bo oczywiście w Biblii, Dekalogu, czy Katechizmie Kościoła Katolickiego próżno szukać jakichkolwiek wytycznych dotyczących napojów energetycznych. Ks. Picur zdał się więc na duszpasterską intuicję i odpowiedział:

- Jeśli ogólnie prowadzisz zdrowy tryb życia i raz na jakiś czas wypijesz energetyka to nie masz grzechu - odpowiedział ks. Picur.

Odpowiedź jest dosyć ogólna i duchowny nie zdefiniował pojęcia "zdrowy tryb życia", ani nie określił, co to znaczy "raz na jakiś czas", można więc założyć, że te kwestie pozostawił do rozstrzygnięcia sumieniu każdego z miłośników napojów energetycznych.

Kim jest ks. Sebastian Picur?

Ks. Sebastian Picur popularność zdobył jako aktywny użytkownik Tik Toka. Za pomocą tego portalu odpowiada na pytania użytkowników dotyczące religii. Niektóre z nich są mocno zaskakujące. Przykładowo ks. Picur wyjaśniał, czy jedzeniem chipsów bekonowych w piątek jest grzechem. Na co dzień młody kapłan pełni funkcję wikariusza w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie (archidiecezja przemyska).

