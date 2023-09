Łzy cisną się do oczu

Czy można jeść chipsy bekonowe w piątek?! Ksiądz zabrał głos

Ksiądz Sebastian Picur duchowny z Podkarpacia znany jest w całej Polsce wśród użytkowników TikToka. Ksiądz nie boi się trudnych pytań, a jego nagrania są szeroko komentowane w mediach. Duchowny wielokrotnie odpowiadał już na nurtujące internatów pytania, jak np. dlaczego księża zmieniają parafie, czy noszenie naszyjników z naturalnych minerałów jest grzechem, czy sypanie pieniędzy na weselu to grzech i wiele innych.

Tym razem internauci zapytali księdza Picura o to, czy jedzenie chipsów bekonowych w piątek to grzech? W piątek należy zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Czy dotyczy to chipsów, które smakują jak bekon?

- NIE, gdyż chipy nie zawierają mięsa, tylko preparaty aromatyzucjące, np. barwniki itp. - odpowiada ksiądz Picur.

Ksiądz Picur na TokToku głosi Słowo Boże, modli się i odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania. Jest uwielbianym przez młodzież duchownym.