Podkarpackie. Młody kierowca wypadł z drogi i przywalił w słup energetyczny

Policja z Komendy Powiatowej Policji w Ustrzykach Dolnych poinformowała o koszmarnej kolizji, do której doszło w ubiegłą sobotę w Teleśnicy. Młody kierowca audi wypadł z drogi i uderzył w słup energetyczny z takim impetem, że część maski praktycznie zniknęła.

Tego dnia na podkarpackich drogach panowała potworna gołoledź, a 18-letni kierujący, który prawo jazdy miał zaledwie od trzech miesięcy, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Na szczęście nie doszło do tragedii i nikomu nic się nie stało. Funkcjonariusze z Komendy Policji w Ustrzykach Dolnych nie mieli wątpliwości co do winy młodego kierowcy i wlepili mu mandat karny za spowodowanie niebezpieczeństwa na drodze.

"Panująca obecnie aura powoduje, że warunki na drogach są trudne. Policjanci apelują o rozwagę i zdrowy rozsądek. Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze, może być nawet przyczyną tragedii. Pamiętajmy, że padający śnieg znacznie ogranicza widoczność, a zalegające na jezdniach błoto pośniegowe wydłuża drogę hamowania." przypomina KPP w Ustrzykach Dolnych.

