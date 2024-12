Czy w piątek (20.12.2024) czeka nas piękna, słoneczna pogoda czy może ponury dzień pełen chmur, deszczu, a nawet śniegu? Niestety, jak wynika z ustaleń ekspertów z IMGW, czeka nas raczej to drugie. Dodatkowo trzeba się przygotować na silny wiatr.

Jak wynika z ustaleń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), w piątek (20.12) w dzień zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Czeka nas deszcz, a nawet śnieg.

W dzień temperatury wskażą maksymalnie 7°C.

- Temperatura maksymalna od 4°C do 7°C, jedynie na obszarach podgórskich do 1°C do 4°C - czytamy.

Należy uważać na silny wiatr!

- Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. Porywy wiatru w szczytowych partiach Karpat do 60 km/h, na szczytach Sudetów do 85 km/h - podaje IMGW.