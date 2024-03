To będzie przełomowy czas dla wielu. Horoskop tygodniowy nie zostawia złudzeń. Ostateczne rozstrzygnięcie

Mieszkańcy malutkiego Przeworska na Podkarpaciu są wierni swojej wielowiekowej tradycji. W Wielki Czwartek uderzenia w bębny rozeszły się po mieście szerokim echem. Również w Wielki Piątek w Przeworsku można spotkać doboszy. Hałas wywołany przez bębny (lub czasem też drewniane naczynia) pojawia się niemal w każdej tutejszej legendzie. To właśnie on przyczynił się do wielkiego zwycięstwa mieszkańców dawnego Przeworska nad armią Tatarów.

Jedno z wyjaśnień pochodzenia tego zwyczaju jest następujące: w roku 1624 Tatarzy napadli na Przeworsk. Zaatakowali miasto od strony wschodniej – przypuścili szturm na warownię – klasztor oo. bernardynów. Kiedy doszło do spotkania tatarskiego dowódcy (agi) z gwardianem (przełożonym klasztoru) okazało się, że są oni kolegami ze szkół zagranicznych. Ugoszczony w refektarzu, wysłuchał próśb kolegi gwardiana, aby powstrzymać szturm i wymyślił fortel. Szturmu z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek nie będzie, bo dowódca uda chorobę. Poniżej dalsza część artykułu.

Tymczasem mieszkańcy miasta mieli wziąć drewniane naczynia (cebrzyki, baryłki, niecki) i bijąc w nie, czyniąc wrzask – ruszyć od strony Mleczki na klasztor. Tatarzy pod wodzą niedoświadczonego dowódcy potraktują hałas jako odgłos potężnej odsieczy, która przybywa na pomoc i zawrócą. W nocy zmobilizowano chłopów z okolicznych wsi i przysiółków Przeworska: Mokrzanki, Studzianu, Grzęski. Ruszyli z naczyniami, z hukiem i hałasem. Zastępca chorego dowódcy przeraził się i zarządził zwinięcie obozu i odwrót. Rano miasto było wolne. Na pamiątkę odniesionego zwycięstwa usypano kopiec tatarski. Zaś od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Niedzieli na ulicach Przeworska słychać bębnienie.

Na kopcu najpierw powstał obelisk w formie kolumny, później, choć zapewne jeszcze w XVII wieku, dodano ażurową kapliczkę. Na początku mieściła się w niej drewniana figurka Chrystusa Frasobliwego. Z czasem sam obelisk lekko się przechylił, a Chrystus Frasobliwy zaginął. Na jego miejsce wstawiono nową figurkę. Od teraz co roku w Wielki Czwartek w mieście pojawiają się bębniarze i punktualnie o 16.00 obwieszczają początek Triduum Paschalnego, czyli najważniejszych świąt dla chrześcijan.

