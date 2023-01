Doglądał swoje pole, dokonał makabrycznego odkrycia. Nad Wisłokiem rozkładały się zwłoki!

Tragiczny finał poszukiwań. Ciało znalezione w Krasnem to zaginiony 67-latek

Zwłoki w Krasnem

O makabrycznym odkryciu jako pierwszy poinformował portal nowiny24.pl, po tym, jak przed godz. 17 na skrzynkę pocztową redakcji dotarł mail, w którym przekazano, że w Krasnem nad Starym Wisłokiem znaleziono zwłoki, a działania służb potrwają tam prawdopodobnie całą noc.

Niepokojąca wiadomość okazała się prawdziwa. W czwartek (12 stycznia) w Krasnem odnaleziono niezidentyfikowane jeszcze zwłoki w stanie znacznego rozkładu. Natknął się na nie jeden z mieszkańców doglądający swoje pole.

Policja prowadzi czynności

Informację o odnalezieniu niezidentyfikowanych zwłok potwierdziła policja. - Zgłoszenie o odnalezieniu zwłok dotarło do policji ok. godz. 14:30 - powiedziała w rozmowie z portalem Anna Klee z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. - Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Śledczy ustalają przyczynę i okoliczności, w jakich doszło do zgonu tej osoby, a także jej tożsamość - dodała policjantka.

