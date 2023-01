Piękna studentka zginęła w sylwestra. Ciało Kamili odkrył jej chłopak. Co wydarzyło się w Izdebkach? [WIDEO, GALERIA]

Egzamin zawodowy 2023: Arkusze, zadania, przecieki. Te zadania są jawne! Co znajdzie się na egzaminie zawodowym w styczniu 2023 w części pisemnej i praktycznej?

Horoskop na 11 stycznia 2023. Co czeka cię w środę? Nowy etap w życiu tego znaku zodiaku!

Przypomnijmy, ciało 25-latka, mieszkańca Rzeszowa znalazła przypadkowa osoba około godziny 17:00 w niedzielę (8 stycznia 2023 r.) w Rzeszowie na terenie zielonym przy rzece Wisłok w niewielkiej odległości od Mostu Karpackiego i Przestrzeni Kwadratowej. Początkowo nie było wiadomo, czy Michał B. jest ofiarą zabójstwa, czy samobójstwa. Nieoficjalnie podawano informacje o nożu, który miał zostać znaleziony niedaleko ciała.

- Na miejscu zdarzenia wykonano stosowne czynności procesowe, w tym oględziny miejsca i zwłok, w trakcie których ujawniono i zabezpieczono nóź oraz przedmioty należące do pokrzywdzonego. Zwłoki zabezpieczono do dalszych badań sekcyjnych. Następnie w dniu 10 stycznia 2023 roku w Katedrze Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przeprowadzono oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok - poinformował we wtorek (10 stycznia 2023 r.) Krzysztof Ciechanowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Prokuratura przekazała też informacje dotyczące wyników sekcji zwłok. Wynika z nich, że mężczyzna nie padł ofiarą zabójstwa.

- Biegli wstępnie jako przyczynę zgonu wskazali, iż w/w obrażenia w szczególności zlokalizowane na szyi, powstały najprawdopodobniej na skutek samobójczego działania zmarłego. Nie ujawniono natomiast żadnych ran lub innych śladów wskazujących na działanie osób trzecich - przekazuje Krzysztof Ciechanowski.

25-latek najprawdopodobniej popełnił samobójstwo.

- Zebrany do tej pory w sprawie materiał dowodowy – na obecnym, wstępnym etapie – wskazuje, iż bezpośrednią przyczyną śmierci pokrzywdzonego były ujawnione na jego ciele obrażenia ciała powstałe najprawdopodobniej na skutek jego targnięcia się na własne życie przy użyciu ujawnionego przy zwłokach noża, który jak wynika z poczynionych ustaleń należał do zmarłego - podaje Ciechanowski.

W Prokuraturze Rejonowej dla miasta Rzeszów w Rzeszowie nadzorowane jest śledztwo w sprawie doprowadzenia namową lub poprzez udzielenie pomocy do targnięcia się na własne życie przez 25- letniego mieszkańca Rzeszowa Michała B., tj. o czyn z art. 151 k.k.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

Ciało 25-latka znaleziono w Rzeszowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.