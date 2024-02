Serce pęka

Dominik zginął przed swoim domem. Ten gest na grobie 10-latka wyciska łzy

mzz | bo 13:06

Dramat rozegrał się w miejscowości Zapałów na Podkarpaciu. Zaledwie 10-letni chłopczyk został potrącony przez samochód, gdy przebiegał przez jezdnię do przyjaciół. Grób Dominika utonął w morzu białych kwiatów. To, co pojawiło się na mogile wyciska łzy smutku.