Duszek najadł się migdałów

Duszek to mały czarny kot, który postanowił skosztować migdałów do bożonarodzeniowych wypieków. Niestety to spowodowało u niego ogromne problemy żołądkowe. Świąteczny eksces mógł przypłacić życiem. Na szczęście natychmiast wykonano zabieg i okruszek jest już zdrowy.